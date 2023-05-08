lululemon看好竹科人消費潛力 插旗新竹巨城搶攻市占率

眾所周知，新竹是台灣乃至全球的半導體科技重鎮，因此誕生了許多高收入「竹科人」，周邊的消費水準甚至高過台北。而看好其市場潛力的lululemon也正式進駐新竹巨成購物中心，開出品牌在當地首店，提供全系列男、女服裝和配件，搶佔運動休閒服飾的市佔率。

2022年12月，lululemon在台北的微風百貨松高店開出全台面積最大門市，說明了品牌對台灣市場的信心。即便在疫情期間，lululemon也陸續的台中和高雄展店，而新竹巨城專賣店，則是品牌首度進駐的城市，看好科學園區所產生的高收入族群所帶來的商機，人口數最多的新北市也難以比較。對當地消費者而言，除了能在網路購買之外，新竹首間門市，可以實際試穿熱銷系列商品，無論是主打輕盈舒適、如奶油般親膚的Align™系列，或是適合高強度訓練，主打透氣、乾爽的 Run系列，都能一次購足。

PUMA於台中LaLaport購物廣場成立全台最大直營專賣店，佔地90坪的空間，擁有專業運動、運動休閒、賽車運動及Golf高爾夫等多元系列商品。圖／PUMA提供

不只lululemon在近期開出品牌在台第8家門市，PUMA則前進台中LaLaport購物廣場成立全台最大直營專賣店。佔地90坪的購物空間，包含專業運動、運動休閒、賽車運動及Golf高爾夫等多元系列商品。而且為跳脫傳統設計，PUMA特別在店內增設地貼、鏡貼和沙發貼，並寫上「From Taichung to the world」字樣，凸顯品牌高度；增設沙發桌椅讓消費者在購物疲勞時可稍作休息，給予全方位的舒適體驗。

lululemon新竹巨城專賣店門市生活概念牆。圖／lululemon提供

lululemon新竹巨城專賣店經典緊身瑜伽褲及休閒褲專區。圖／lululemon提供