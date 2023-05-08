快訊

讀博士沒工作、業界賺更多 教授已是學生眼中的低薪勞動

接不回了！南投男疑財務糾紛雙掌遭剁扔橋下丟包急診 警逮8嫌偵辦中

法令紋太深可能是牙齒惹的禍 牙醫告訴你原因及立即改善方式

中部兩天雨勢 日月潭入庫230萬噸最佳

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
連兩日雨勢，日月潭水庫累積雨量達96.5mm、預估總降雨效益420萬噸(含霧社)，已入庫230萬噸。本報資料照
連兩日雨勢，日月潭水庫累積雨量達96.5mm、預估總降雨效益420萬噸(含霧社)，已入庫230萬噸。本報資料照

連兩日雨勢，中部地區對於解決旱象小有幫助，其中又以日月潭水庫累積雨量達96.5mm、預估總降雨效益420萬噸(含霧社)，以及已入庫230萬噸最佳。以「台灣水庫即時水情」網站圖片顯示，日月潭目前蓄水量達58.6%，德基水庫僅45.8%。

根據水利署中區水資源局統計6日晚上7時到今天上午7時的數據如下：

一、苗栗永和山水庫：累積雨量39.5mm、預估總降雨效益60萬噸，已入庫30萬噸。

二、苗栗明德水庫：累積雨量47.5mm、預估總降雨效益30萬噸，已入庫15萬噸。

三、苗栗鯉魚潭水庫：累積雨量67.5mm、預估總降雨效益240萬噸，已入庫130萬噸。

四、台中德基水庫：累積雨量69.5mm、預估總降雨效益350萬噸，已入庫180萬噸。

五、南投日月潭水庫：累積雨量96.5mm、預估總降雨效益420萬噸(含霧社)，已入庫230萬噸

六、雲林湖山水庫：累積雨量30mm、預估總降雨效益40萬噸，已入庫20萬噸

水庫 雨量 日月潭

延伸閱讀

首波梅雨炸南投！雨量進帳冠全台 水庫卻未解渴

中部昨晚至今晨持續降雨 3水庫預估可有百萬噸進水效益

陸近萬座水庫「生病」 今年將緊急加固3500座以防潰壩

日月潭涵碧樓半夜全館大停電 香港旅客抱怨因應做法不妥當

相關新聞

首波梅雨發威中部下最多 吳德榮：周六起有利第2波降雨

首波梅雨發威，全台降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，「梅雨季」首波「移動性鋒面」發威，截至今晨4時累積雨...

12縣市大雨特報晚緩和 北台降10度微涼

梅雨還在下，中央氣象局今天凌晨03:50針對北北基、台中、彰化等12縣市發布大雨特報，呼籲民眾注意。

6都改善行人地獄 台中「點光明燈」

洗刷「行人地獄」惡名，台中市府試辦「行人穿越道感應式照明」，20多處路口將陸續點起「光明燈」，行人穿越馬路時就會亮起，並...

流感季延後 高峰還沒完

往年流感高峰約在春節，今年卻反常。上周類流感門急診就醫達五萬八五八八人次，較前一周上升百分之十點二，創本波流感季高峰，且...

羅一鈞：流感未來兩周仍緩升

新冠疫情解封，流感疫情卻增溫，中國附醫副院長黃高彬表示，口罩禁令尚未完全解封前，門診僅見零星流感個案，四月中旬後口罩禁令...

廣角鏡／梅雨來了 球賽沒了

「梅雨季」第一波鋒面昨通過台灣，原定在桃園棒球場進行的中職樂天桃猿對統一獅之戰，因雨延賽，許多球迷雨中撐傘走向機捷站；今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦