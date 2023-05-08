中部兩天雨勢 日月潭入庫230萬噸最佳
連兩日雨勢，中部地區對於解決旱象小有幫助，其中又以日月潭水庫累積雨量達96.5mm、預估總降雨效益420萬噸(含霧社)，以及已入庫230萬噸最佳。以「台灣水庫即時水情」網站圖片顯示，日月潭目前蓄水量達58.6%，德基水庫僅45.8%。
根據水利署中區水資源局統計6日晚上7時到今天上午7時的數據如下：
一、苗栗永和山水庫：累積雨量39.5mm、預估總降雨效益60萬噸，已入庫30萬噸。
二、苗栗明德水庫：累積雨量47.5mm、預估總降雨效益30萬噸，已入庫15萬噸。
三、苗栗鯉魚潭水庫：累積雨量67.5mm、預估總降雨效益240萬噸，已入庫130萬噸。
四、台中德基水庫：累積雨量69.5mm、預估總降雨效益350萬噸，已入庫180萬噸。
五、南投日月潭水庫：累積雨量96.5mm、預估總降雨效益420萬噸(含霧社)，已入庫230萬噸
六、雲林湖山水庫：累積雨量30mm、預估總降雨效益40萬噸，已入庫20萬噸
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