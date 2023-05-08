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12縣市大雨特報晚緩和 北台降10度微涼

聯合報／ 記者周彥妤陳智華╱台北即時報導
12縣市大雨特報晚間緩和，今北台降10度微涼。本報資料照片
12縣市大雨特報晚間緩和，今北台降10度微涼。本報資料照片

梅雨還在下，中央氣象局今天凌晨03:50針對北北基、台中、彰化等12縣市發布大雨特報，呼籲民眾注意。

氣象局指出，鋒面通過影響，易有短延時強降雨，今日彰化以北地區及高屏、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，受今年梅雨季第一道鋒面通過影響，從上周六晚間起到昨天周日各地降雨，雨勢最大在中部地區，包括苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義等，雨量最多單點測站累積超過150毫米降雨，南部終於多一些雨量進帳，可惜普遍只有20-50毫米左右，稍微舒緩了一下旱象，還是沒有辦法解決問題。

目前鋒面系統已經通過台灣，繼續往東往南離開。吳聖宇說，這波鋒面仍是屬於移動型的系統，並不是典型梅雨鋒面的滯留型，受華南水氣東移影響，預估白天各地仍有短暫陣雨機會，由於底層東北季風較強，雨勢比較明顯偏向台中彰化以北到東半部地區，又回到像是初春那種陰雨綿綿的情況，雨勢不大，卻滴滴答答下個不停，雲林以南降雨比較少，也會有些短暫陣雨，不過雨量相對少了許多。預估降雨要等到今晚水氣減少之後就會明顯的緩和停止。

吳聖宇說，北部、東北部今天白天高溫只有20-22度，中部及花東地區高溫也只有23-25度，南部相對較高一些，高溫仍有28-30度的機會，今晚到明天清晨在中部、北部、東北部空曠地區低溫有可能降到18度上下或更低一些。

吳聖宇表示，明天到周三還是受到東北季風影響，雖強度會逐漸減弱，大環境風向還是東北風到偏東風為主，水氣減少，空氣轉乾，大部分地方都會恢復多雲到晴天氣型態，只有迎風面地區還可能偶爾有零星的降雨機會。

溫度慢慢回升，他指出，因還是東北風影響，迎風面北部、東半部高溫回升速度較慢，逐漸會上升到23-26度間，仍是比較舒適的溫度，中部、南部的溫度上升就比較快一些，中部會逐漸回升到26-28度，南部持續有28-30度或以上的高溫。

吳聖宇說，下一波鋒面系統會在周六逐漸接近，中北部地區雲量增多，降雨機會提高，周日到下周一鋒面快速通過，各地可能出現短暫陣雨。目前看起來這波鋒面也是快速移動型，不是典型梅雨鋒型態，雨量仍然不會太大，但鋒面經過時仍要留意是否有局部對流系統發展機會，一但有對流胞發展，部分地方的雨量就會比較多，後續預報的情況值得觀察。

高溫 雨量 彰化

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