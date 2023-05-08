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健康你我他／用耐心戰勝灰指甲

聯合報／ 文／蔡田（北市士林）
我當兵時就染上香港腳，還引發臭甲和凍甲。圖／蔡田提供
我當兵時就染上香港腳，還引發臭甲和凍甲。圖／蔡田提供

我當兵時就染上香港腳，因治療缺乏耐心而無法根治，還引發臭甲和凍甲。

臭甲的正式名稱是「甲癬」，又叫「灰指甲」，是常見疾病，我會出現灰指甲，應該是源於香港腳。屋漏偏逢連夜雨，有一天右腳的大拇趾疼痛難耐，還有血絲滲出，就醫診斷是甲溝炎，俗稱「凍甲」，可能修剪腳趾甲不當導致，我先求助專門修剪指甲店家，將嵌入肉縫的趾甲剪除，再到皮膚科看診。

由於治療香港腳失敗，再經臭甲和凍甲接連爆發，最嚴重時幾乎無法行走，勉強一擺一跛移動，疼痛到心情鬱卒，決心一定要戰勝黴菌，不再讓它復發。

耐心是戰勝病菌最大因素，口服藥和藥膏併用外，我遵醫囑確實履行，保持腳部乾燥和通風、使用專用指甲剪、避免指甲傷害，以及改穿具吸汗效果且減少摩擦的五指襪等，約莫半年，終於戰勝灰指甲和甲溝炎，至今沒有復發。

香港腳、灰指甲和甲溝炎，它們共同特點是沒有急迫性，不會要人命，所以常被輕忽，也因而不易根治，俗話說「行百里者，半九十」，缺乏一股作氣的作為，則前面治療都付諸流水，還在跟灰指甲戰鬥的患者們，務必拿出耐心向病菌宣戰：未完全治癒前，絕不停止。

只要後退一步，就會前功盡棄，反之堅持到底，最後就會勝券在握，這是我親身的體悟。

香港 患者 黴菌

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