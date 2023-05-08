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讀者5月號 大江健三郎淚望魯迅

聯合報／ 台北訊

日本作家大江健三郎從小受母親文學熏陶，他母親則受到中國文學家魯迅影響，大江得到諾貝爾文學獎後，他母親對祝賀賓客說，「離魯迅先生還差得遠」。大江到北京參觀魯迅博物館時搞失蹤，被人發現他在魯迅石像另一側淚流滿面。

「肯守」是對獲得奧斯卡金像獎最佳女主角楊紫瓊最佳詮釋，《讀者》雜誌五月號文章分析，楊紫瓊能成功是因為她持之有恆的努力與不放棄，最終迎來人生的大放異彩。

文學知識部分，告訴讀者「先加茶還是先加牛奶」背後的含義，原來先加茶或牛奶的行為隱藏著個人經濟地位。

《讀者》摘文來自海內外的知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱精選期刊一本，《讀者》去年合訂本優惠預購中，全套12期900元，加贈精緻禮品，諮詢電話：02-27028599。

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