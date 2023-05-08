6都改善行人地獄 台中「點光明燈」

洗刷「行人地獄」惡名，台中市府試辦「行人穿越道感應式照明」，20多處路口將陸續點起「光明燈」，行人穿越馬路時就會亮起，並將逐步擴大設置地點。基隆市則在46處重要路口增設「綠色斑馬線」，添加玻璃砂的綠底行穿線，入夜後會閃閃發亮提醒駕駛，並擬擴大畫設範圍。

去年台中有一家三口在行人綠燈時走行穿線過馬路，卻遭左轉公車撞上，母嬰不治，台中市為此展開大執法，交通局還進一步在行穿線端點增設LED感應照明燈，在綠燈時段點亮，從高處往下照，加強提醒車輛注意行人，減速慢行。

基隆畫設「綠斑馬」 基隆已在學校及重要路口畫設46條「綠斑馬」，未來將爭取中央的預算，擴大畫設範圍。圖／基隆市府提供

交通局先選定南區建國北路與文心南路口試辦，交通局說，今年將分階段在學校、醫院及行人穿越量大的20多處路口擴大設置。有義交說，照明燈從高處往下照，的確讓駕駛更留意路人；南區樹德里長余銘記說，行人感應照明成為維護地方交通的「光明燈」。

至於基隆市府則增設「綠色斑馬線」，交通處長王圳宏說，顏料加入玻璃砂夜間會增加亮度，還可增加防滑係數，但因經費是一般斑馬線的3倍，會爭取中央預算，擴大畫設範圍。

新北交通局則是在綠底行穿線添加玻璃珠，夜間會反射光線。台南市交通局3年前也在慈濟、億載國小前設置綠底行人穿越道，同樣添加玻璃砂，但因維護及費用較高，交通局長王銘德說，將徵詢相關意見再決定是否擴大。此外，西門、健康路口號誌也附設照明，交通局預計在中華西與南島路口再設1處示範點，若效果好再增點。

至於台北市為提升行人能見度，擴大行人綠燈早開5至10秒鐘，已設置332處，交通局說，行人專用時相也可將行人與行車綠燈完全分離。另外，北市在14處易肇事路口建置科技執法，取締車輛不停讓行人。

桃園市交通局表示，今年訂定人本友善135計畫，包括完成行人庇護島或行穿線退縮100處、行人燈早開50處等。

高雄市交通局近年推動路口號誌設施改善，並針對630處易肇事路口延長行人綠燈秒數，340處路口設置行人專用時相或行人早開時相，持續檢討增設。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰表示，縣市政府改善措施多以「提升行人能見度」為考量，對行人安全有幫助，但效果有限，根本解決之道，還是希望駕駛能落實「行人優先」，減速慢行，才能增加反應時間。