一張圖看天氣！持續濕冷至周三 下波鋒面估這天接近再迎雨

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聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象局表示，周一鋒面通過，各地有下雨機率，周三氣溫漸回升，天氣多雲到晴，下一波鋒面預計於周六、日接近。圖／聯合報系資料照
氣象局表示，周一鋒面通過，各地有下雨機率，周三氣溫漸回升，天氣多雲到晴，下一波鋒面預計於周六、日接近。圖／聯合報系資料照

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，本周天氣周間漸轉晴，周末鋒面近。周一鋒面通過，各地有下雨機率，氣溫轉涼，周三氣溫漸回升，天氣多雲到晴，而下一波鋒面預計於周六、日接近，須留意天氣變化。

中央氣象局今下午4時25分發布解除大雨特報，包含苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣山區、澎湖縣、金門地區等，由於降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，因此解除大雨特報，但今晚中部以北地區仍有局部較大雨勢發生的機率，民眾需多注意。

針對本周天氣狀況，氣象局表示，周一（8日）受到東北季風影響，北台灣明顯偏涼，中部稍轉涼，由於有鋒面通過，因此水氣較多，易有短暫陣雨或局部雷雨，清晨前須留意局部大雨。溫度部分，北台灣19至22度、中部20至25度、南部23至30度、東半部21至23度，外島地區16至26度。

周二至周三清晨受東北季風影響，北台灣天氣仍涼，天氣逐漸回穩，僅花東地區、南部山區會有零星降雨。溫度方面，北台灣18至24度、中部19至29度、南台灣21至30度、東半部19至25度，外島地區16至25度。

氣象局表示，周三（10日）白天起至周五（12日），東北季風減弱，天氣漸回溫，北台灣舒適、南台灣暖熱、東半部地區偶雨、其他山區午後局部陣雨。溫度方面，北台灣17至28度、中部19至30度、南台灣22至30度、東半部19至25度，外島地區16至28度。

周六、日（13、14日）因鋒面接近，中部以北、東半部地區及外島有短暫陣雨，氣象局表示，預報不確定性大，後續還需多觀察。溫度部分，北台灣20至26度、中部20至29度、南台灣23至30度、東半部21至25度，外島地區17至28度。

氣象局提醒提醒，周一受到東北季風影響，台南以北、恆春半島、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風；周一晚間至周二，基隆北海岸及東半部沿海地區易有長浪，民眾海邊活動需注意安全。

氣象局表示，本周天氣周間漸轉晴，周末鋒面。。圖／截自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」
氣象局表示，本周天氣周間漸轉晴，周末鋒面。。圖／截自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」

氣象局 東北季風

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