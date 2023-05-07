2023新北閱讀節／多元表演匯聚人潮 環保文創品牌和沙龍講座讓設計走進生活

「2023新北閱讀節」於4月15日甫開園的新北市美術館園區熱鬧展開，從白天到傍晚，都有創作舞台、閱讀沙龍、新日常市集與親子手作坊等多元活動持續登場，以貼近日常生活的方式展現藝文、設計與閱讀的魅力。多元豐富的音樂與街頭藝人表演炒熱現場氣氛，講座沙龍則吸引廣泛年齡層的聽眾深入聽講，新北市的知名排隊美食與各式文創手作，則匯聚了本週市集源源不絕的人潮。

●閱讀沙龍｜作家、設計師從不同的角度貼近閱讀、理解設計

周日「閱讀沙龍」，稍早由作家徐振輔所分享的「觀察自然，昇華每個尋常時刻」展開，點出當代的自然書寫其實就在身邊，不必遠離文明就能看見自然。接著午後，由設計師廖小子「身體和創作之間的關聯」接續，自幼開始學習格鬥技的他透過個人經驗，分享他學習格鬥技的心得，如何從中理解到認知能力的建立其實與他從事設計工作的本質相同，以及在一個人同時從事兩件不同的事情，最後可能交互正面影響。

午後三點的沙龍，由格式設計展策與格式多媒體負責人王耀邦（格子）的「設計展覽的力與美」接棒，以貼近生活的網路、電影等大眾文化案例，解析「策展」的重要性，為何策展能力就是看見未來的能力，包括如何說出社會共同的聲音、表達共同感受等，讓聽眾下次走進展館、欣賞展覽時，可以看見更深一層的脈絡趣味。

●創作舞台｜街頭藝人輪番上陣 chill風格午後 金獎歌后艾怡良壓軸

最具人潮號昭力的「創作舞台」周日下午請來藝術家Johnnp化身DJ，將音樂解構重組，復古又迷幻。接著，在兒童新樂園的超人氣特技表演街頭藝人小冰上場，連續以令人驚呼連連的演出，炒熱現場氣氛。文青風清新女聲琳誼、小男孩樂團陸續登場。金曲歌后艾怡良則將壓軸週末傍晚時分的演出。

今日限定的親子手作市集，手作主題為康乃馨立體拼豆和七彩許願星沙瓶，是在小女孩中超人氣的療癒手作。事實上，拼豆是一種從幼兒到成人都可以樂在其中的益智性手作，只要放上透明模板就能輕鬆跟著拼，不只啟發創意、培養色彩美感，還能訓練手眼協調、刺激小肌肉發展。

●新日常市集｜友善地球文創品牌 用好設計讓環保輕鬆走進日常生活

美食攤位方面，「TNT美式炭烤牛排」的火焰骰子牛肋條套餐人潮絡繹不絕，新北板橋最富盛名的早餐品牌「好初早餐」則帶來撫慰人心的板煎鹹豬肉三明治、炙燒排骨三明治、初好喝紅茶等經典菜色讓人從早吃到晚，Jimmy food place在現場直火燒烤以牛腹肉、瘦肉手作的無調味漢堡排，搭配白飯、蛋黃，不僅美味，光是製作過程也讓許多民眾流連駐足。

本次市集匯聚許多關注環境議題的手作品牌，包括以「無痕飲食」為主題的kiddo.earth，餐盒、水瓶和餐具，以美型愛地球。成立於2015年的CULTU-RE EXPERIMENT，採用市集活動、音樂祭等活動用過不需要的廣告帆布，製成獨一無二的書衣、筆袋、帆布袋等商品。從募資平台崛起的好日子agooday則帶來可重複使用的食物袋、天然蠶絲牙線、和竹牙刷，以用心的設計讓永續輕鬆走入日常生活。

2023新北閱讀節「設計．新日常」

創作匯集站

時間：2023年5月6、7日周六、日11～18點

閱讀遊樂園

時間：2023年5月13日周六11～18點

地點：新北市美術館（新北市鶯歌區館前路300號）

活動官網：https://reurl.cc/5MQYVM

主辦單位：新北市政府、新北市文化局、新北市教育局

承辦單位：新北市立圖書館