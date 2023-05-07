整理包／搭飛機隨身行李怎麼帶 「旅平險＋不便險」用途曝光

隨著新冠肺炎疫情趨緩，各國的邊境限制也逐漸解封，越來越多人規劃出國旅行。對此，《聯合新聞網》整理搭飛機的隨身行李必備品項，以及旅行平安險和旅遊不便險到底用途差在哪，讓您往後出國可以更順利。

1. 行動電源要充飽 緊記要放隨身行李「不能託運」

根據民航局規定，除了本身安裝在電腦和手機內的鋰電池，行動電源、備用鋰電池，以及可拆卸式鋰電池皆禁止託運。此外，旅客登機前務必確認各家航空公司的規範，大多數規定每位旅客可以攜帶兩個行動電源，且每個行動電源的容量不得超過100Wh，假設容量超過100Wh，就必須得到航空公司的特別許可。

2. 攜帶USB-A充電線 妥善利用飛機座位充電孔

充電線和充電器雖然可以放在託運行李，但大多數飛機的座位都有設置充電孔，乘客可以自行攜帶合格的USB-A充電線，這樣在飛機上就可以盡情使用手機，不用擔心抵達目的地後，手機和行動電源都快要沒電了。

3. 注意目的地氣溫 別把外套放進託運行李

每個人的旅行地點都不同，整理行李時也要特別留意，假設目前所在地是夏天，而要前往的旅遊地點是冬天，務必要把大外套和相關保暖物品，像是手套、帽子、圍巾等，放在隨身行李內，這樣下飛機時才不會因為溫差感冒，也不用在等待行李的過程中冷到。

4. 隱形眼鏡族要帶眼鏡

許多人都喜歡漂亮地搭飛機出國玩，但隱形眼鏡族千萬要記得攜帶隱形眼鏡盒和眼鏡，倘若在飛機上想闔眼休息，或是長時間配戴隱形眼鏡後感到乾澀，都能及時更換眼鏡。

5. 藥品放隨身行李

在飛行旅途中，建議旅客把藥品放在隨身行李內，除了有需要時能夠及時使用，也能防止藥品在託運過程因為溫度變化而變質。此外，出國後深怕水土不服，旅客可以事先備齊相關藥品，像是解熱鎮痛藥、止暈藥、腸胃藥，以及外用藥等。

6. 飲用水和簡單零食

旅客出境後，可以在機場購買飲用水和簡單零食，例如糖果、餅乾、麵包、堅果等，假設飛機不幸延誤、無法在預計時間順利降落，或是抵達後需要排隊入境和領行李，都能及時地補充熱量，以免餓過頭產生低血糖。

旅客可以依照自身需求準備隨身行李，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

出國的網路選擇，主要分成sim卡、esim、Wifi機，以及電信漫遊，不管旅客選擇哪種網路，出國時切勿購買剛好天數，應抓寬鬆一點，不要剛剛好到登機那刻，預留到平安返國後較為保險。

sim卡：將晶片卡插入手機的卡槽中使用，部分方案可以通話，可能有弄丟本身常用晶片卡的風險，適合單獨旅行的人。

esim：虛擬sim卡，掃描QR code就可以安裝，使用原本門號通話，不用擔心搞丟的風險，但需注意手機本身要可以支援esim功能。

Wifi機：一台實體的分享器，開機後就可以用手機和電腦連接網路，適合多人旅行，但隨時攜帶Wifi機較為麻煩。

電信漫遊：向台灣的電信業者開通漫遊服務，費用較高，適合短期出差或在國外臨時急需使用網路的人。

出國時網路最好買寬鬆一點，不要剛剛好到登機那刻，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

多家保險業者都有提供「旅行平安險」，投保天數和金額都能依照自身需求選擇，保障旅行中可能面臨的各種風險，包括意外身故或失能、意外醫療、食物中毒、海外突發疾病、海外急難救助、個人責任險等，不同保險業者提供的保障內容和理賠金額都不同。

除了旅行平安險，旅客也可以投保「旅遊不便險」，投保天數和金額也能依照自身需求選擇，主要是保障旅行期間發生的各種不便事故，包括班機延誤、行李損失或延誤、行程延誤、取消、縮短、文件遺失或毀損，以及信用卡被盜刷等，不同保險業者提供的保障內容和理賠金額都不同。

旅客可以購買旅行平安險和旅遊不便險，保障旅行期間發生的各種意外。 示意圖／聯合報系資料照片

旅客如果不幸地發現託運行李遺失，第一時間可以帶著託運行李條前往機場行李服務櫃檯請求幫助，並仔細描述自己的行李外型，告知服務人員自己搭乘的班機號碼或轉機號碼。假設行李在託運期間受損，也可以按照各家航空公司的規定，進行後續的補償動作。

大多數人出國玩，都會計劃買伴手禮回來給親朋好友，但是購買的品項也要多加注意。根據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局規範，以下種類均不得攜帶，也不能放在託運行李，被抓到可能會因此受罰：

1. 鮮果實（如水果類、瓜果類、檳榔等）。

2. 土壤、附著土壤之植物、植物產品或其他物品。

3. 有害生物或活昆蟲：如病原微生物、蚱蜢、甲蟲、兜蟲（獨角仙）、鍬形蟲等。

4. 列屬禁止輸入疫區之寄主植物或其產品。

5. 列屬禁止輸入之應施檢疫動物及動物產品（例如來自近三年發生非洲豬瘟國家之豬肉及豬肉製品等）。