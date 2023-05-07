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中橫公路多處施工 明起交管時間調整

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台8線中橫公路大禹嶺至長春祠沿線施工，公路總局第四區養護工程處自明起過後，調整沿路多處交通管制，假日期間皆不實施管制。圖／資料照
台8線中橫公路大禹嶺至長春祠沿線施工，公路總局第四區養護工程處自明起過後，調整沿路多處交通管制，假日期間皆不實施管制。圖／資料照

台8線中橫公路大禹嶺至長春祠沿線施工，公路總局第四區養護工程處自明（8日）起過後，調整沿路多處交通管制，假日期間皆不實施管制。在關原災修路段維持每天放行5次，但遇強降雨、濃霧等無法監看邊坡等狀況時，仍不排除封路。

本次施工路段有台8線西寶、天祥、綠水、九曲洞隧道東口至流芳橋、溪畔至寧安橋等路段，路面瀝青混凝土刨鋪施工，自5月11日至28日，每日上午8時至下午5時，整點放行10分鐘，假日期間不實施管制。

台8線綠水路段、洛韶路段及長春祠路段上邊坡掛網施工，綠水路段自5月8日至9日，每日上午8時30分至下午5時30分，每逢半點放行10分鐘。洛韶路段自5月12日至31日，每日上午8時至下午5時，每1小時放行10分鐘。長春祠路段自5月8日至5月11日，每日上午8時至下午5時，由原整點放行管制改採機動管制。

而台8線關原災害路段搶修復建工程，管制區間西端自114.6公里處、合歡派出所前，至東端金馬隧道東口，每日上午7時至8時、上午10時至10時10分、中午12時至下午1時及下午3時至3時10分、下午17時至17時10分共5次放行，夜間至隔日上午7時前持續維持封閉管制通行。

公路總局表示，搶修團隊於每次放行時段均安排人員於災害現場警戒、管制，視邊坡狀況採單向輪放方式，請用路人於放行時段前準時到管制點耐心等候，小心駕駛依序通過。由於此災害路段目前仍於搶修復建階段，放行期間如遇天候狀況不佳，如強降雨、濃霧無法監看邊坡等或持續落石有擴災之虞時，仍不排除立即停止放行，禁止人車通過並封閉道路。

中橫公路 落石

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