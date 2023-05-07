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一張圖看降雨熱區 賈新興指集中這3縣市

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天截至目前降雨，主要降雨熱區集中在中彰投，苗栗以北及嘉義以南降雨略偏少，北北基及屏東今天降雨相對零星，背風面的宜花東降雨也相對偏少。圖／取自氣象局網站
今天截至目前降雨，主要降雨熱區集中在中彰投，苗栗以北及嘉義以南降雨略偏少，北北基及屏東今天降雨相對零星，背風面的宜花東降雨也相對偏少。圖／取自氣象局網站

梅雨季第一波鋒面今天通過台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天截至目前降雨，主要降雨熱區集中在中彰投，苗栗以北及嘉義以南降雨略偏少，北北基及屏東今天降雨相對零星，背風面的宜花東降雨也相對偏少。

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，今天苗栗至彰化、南投、嘉義、台南、金門澎湖地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局說，今天鋒面影響，明天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，今天至明晨中部以北、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。明天白天各地及澎湖、金門、馬祖仍有局部短暫陣雨。

氣象局表示，今天東南部地區有焚風發生的機率；今、明兩天台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，明晚起基隆北海岸及東半部沿海地區（含蘭嶼、綠島）有長浪發生的機率。

馬祖 金門 澎湖 天氣動態

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