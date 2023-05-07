聽新聞
test
0:00 / 0:00
星宇航空延誤大出包 民航局：立即要求說明改善
星宇航空昨赴日班機JX800因當地側風太強無法降落，致返台的JX801延遲，又因後一班機JX803警示燈顯示異常，接連造成302名旅客困在成田機場回不來。交通部民用航空局表示，立即請星宇航空說明釐清，並要求檢討改善。
星宇航空JX800台北-東京航班昨天因風勢不穩定，三度降落成田機場失敗，延誤長達7小時。另一班JX803東京飛往台灣班機昨晚也延誤起飛，甚至造成乘客必須當地過夜。星宇航空表示，因航機指示燈顯示異常，加上飛航組員超時問題，已緊急調度機師前往協助。
對此，民航局發布聲明表示，會立即請星宇航空說明釐清，包括飛行作業過程，機長的處置是否妥適。
至於航班取消、併班時，對消費者權益的處置所引發的相關狀況，民航局表示，會要求星宇航空立即檢討改善。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言