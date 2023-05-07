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星宇航空延誤大出包 民航局：立即要求說明改善

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
星宇航空董事長張國煒今天清晨急赴日本成田國際機場，向旅客道歉，表示會全額退費。圖／取自PTT
星宇航空董事長張國煒今天清晨急赴日本成田國際機場，向旅客道歉，表示會全額退費。圖／取自PTT

星宇航空昨赴日班機JX800因當地側風太強無法降落，致返台的JX801延遲，又因後一班機JX803警示燈顯示異常，接連造成302名旅客困在成田機場回不來。交通部民用航空局表示，立即請星宇航空說明釐清，並要求檢討改善。

星宇航空JX800台北-東京航班昨天因風勢不穩定，三度降落成田機場失敗，延誤長達7小時。另一班JX803東京飛往台灣班機昨晚也延誤起飛，甚至造成乘客必須當地過夜。星宇航空表示，因航機指示燈顯示異常，加上飛航組員超時問題，已緊急調度機師前往協助。

對此，民航局發布聲明表示，會立即請星宇航空說明釐清，包括飛行作業過程，機長的處置是否妥適。

至於航班取消、併班時，對消費者權益的處置所引發的相關狀況，民航局表示，會要求星宇航空立即檢討改善。

成田機場 民航局 航班

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