水果王國稱號不是假的！台灣十大自產水果 第一名人氣超爆棚

水果王國當之無愧！

有「水果王國」美稱的台灣，一年四季都能生產各種美味又富有營養價值的水果，不只台灣人自己相當喜愛，甚至有很多水果都外銷到國外去，成為另類的「台灣之光」。

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出「台灣十大自產水果」一起來看看，有沒有你喜歡吃的吧！

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No.10 番茄

台灣的番茄種類相當多，有將近50種品種，從顏色、大小、硬度、甜度各方面都有不同。其中「聖女小蕃茄」受到許多人喜愛，除了外型與口感之外，聖女小蕃茄中鐵、鉀、鋅等礦物質含量和普通番茄相比較多，就連番茄紅素和維生素C也較普通蕃茄高。

此外，番茄也不只是被當成水果來食用，也經常是餐桌上的料理，「真的超愛番茄炒蛋，有番茄炒蛋的話，我可以配好幾碗白飯」、「漢堡裡面也一定要有牛番茄吧」、「紅醬就是番茄醬啊！一定要存在的東西」、「番茄真的是不管加上料理裡面還是生食都很優欸」。

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No.9 藍莓

有「超級水果」之稱的藍莓，富含花青素的高營養價值，成為不少人喜愛的水果之一，2021年藍莓的進口量甚至高達2千多噸，而台灣也打破以往藍莓總是仰賴進口的印象，在今年種出屬於自己的藍莓品牌「山丘藍」，在嘉義阿里山下，建設出本土最大的藍莓種植基地，讓台灣也有自產的藍莓。

不少嚐鮮過的網友也紛紛表示，「產地直送的鮮度是進口藍莓完全無可比擬的」、「覺得很驚豔！台灣藍莓的品質真的很好」、「真的是台灣之光」、「今年吃爆，每天一盒，果實飽滿很好吃」、「新鮮藍莓一級棒，國外進口藍莓徹底輸了」。

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No.8 荔枝

每年的4到6月就會進入荔枝的盛產季節，美味程度就連唐朝最有名的美女楊貴妃都相當喜愛，相傳唐明皇為了取悅她，不遠千里傳送荔枝。而荔枝的品種相當多，最廣為人知的就是「玉荷包」，濃郁的香味和鮮嫩多汁，讓網友直呼「沒有玉荷包的夏天是不完整的」。

由於荔枝是夏天才會生產的水果，因此不少人也相當把握產期，「荔枝產期真的不長，愛吃荔枝的我，都要把握時間」、「真的很想吃荔枝，但是就是容易上火，一次不能吃太多」、「夏天最期待的水果就是芒果跟荔枝了」、「真的是鮮嫩多汁，超級好吃」。

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No.7 香蕉

擁有「香蕉王國」美稱的台灣，在1965年時甚至成為世界第2大香蕉出口國，總值達5500萬美金，還是世界上產值第4大的食用植物，僅次於米、麥及玉米，香蕉主要生長在熱帶、雅熱帶地區，並適合在高溫下生長，幾乎全台各地都有香蕉的產區。

而香蕉雖然低熱量，但營養價值相當豐富，「香蕉對於減肥的朋友根本就是福音」、「香蕉當成甜點也很好吃，煎香蕉、炸香蕉都可以！」、「吃香蕉除了減肥可以吃之外，多吃還不會抽筋」、「香蕉真的是無處不在，幾乎每天一隻香蕉」。

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No.6 芭樂

在台灣擁有300多年歷史的芭樂，一年四季都有生產，目前最主要的產地為高雄的燕巢、大社，彰化的社頭等，不只能夠內銷，還能夠外銷到加拿大、中國、馬來西亞等地。芭樂熱量低，且含有膳食纖維，吃了有飽足感，讓不少人都靠吃芭樂減肥。

近幾年，農民也陸續培養出多款品種，除了白肉芭樂之外，也有紅心芭樂等種類，「吃芭樂分為喜歡脆的跟喜歡軟的，但我是只要芭樂我都愛」、「正在增肌減脂的人真的不能錯過芭樂」、「爽口的脆再加中間一點點的軟，整理來說就是甘甜」。

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No.5 鳳梨

鳳梨屬於夏季水果，且較適合栽種在熱帶，因此台灣在栽種鳳梨上有先天優勢，鳳梨富含天然膳食纖維，有維生素A、B群、C、E、鈣、鐵、胡蘿蔔素等。鳳梨酸甜的口感，除了可以消暑之外，也可以增進食慾，但可要小心不要食用過多，容易刺激口腔黏膜，導致味覺降低。

除了生吃之外，鳳梨也經常被當做食材的一部分，當作熟食食用，「鳳梨真的超級開胃，酸酸甜甜的」、「泰式鳳梨炒飯真的超讚！搭配起來根本就是絕配」、「土鳳梨酥、鳳梨冰茶、鳳梨炒飯，所有鳳梨的東西我都超愛，鳳梨真的是百搭款」。

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No.4 桃子

有壽桃和仙桃美稱的桃子，甚至被唐代藥物學家孫思邈稱其為「肺之果」。而桃子在台灣有平地和高山之分，每年七月為盛產之季，在台灣的主要產區為桃園拉拉山、新竹尖石等地，根據產地和品種的不同，每顆水蜜桃也都有著獨特的風味。

此外桃子也有著極高的含鐵量極高加上富含維生素C，成為許多女性的最佳滋養補品，「真的超好吃，一天就吃了五顆」、「真的是光用聞的就聞的到他的香氣」、「最喜歡吃汁多的，一咬下去直接爆汁，非常好吃！」、「除了好吃，看起來嫩嫩的超可愛」。

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No.3 文旦柚

台灣的文旦有多達14種，其中以在麻豆種植的最為出名，而麻豆除了有鮮甜的風味之外，也富含維生素C與膳食纖維，能夠促進腸胃消化，此外，還有類胰島素成分，可以降血糖，且耐久放，是不少糖尿病、肥胖症患者喜愛的水果。

由於文旦的成熟期在每年的秋天，因此也成為中秋節應景的水果，「文旦來了，中秋假期也不遠了」、「中秋的必備行程就是跟小朋友一起畫柚子，吃柚子賞月」、「中秋節就是要吃柚子阿！」、「吃柚子真的會促進腸胃消化，每次吃完都相當順暢」。

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No.2 草莓

擁有「草莓王國」美譽的苗栗大湖鄉是台灣多數草莓的生產地，但在全台各地也都有零星栽培的草莓園。草莓可愛的外型，加上酸甜的口感，讓許多人都相當喜愛。而且還含有大量的醣類、蛋白質、有機酸等營養物質，維生素C還比蘋果、葡萄等水果含量還高。

不少網友也都紛紛表示如果代表夏天的水果是芒果，那冬天肯定是草莓了，「每次草莓季到了，就好開心」、「夏天芒果，冬天草莓，台灣人實在太幸福了！」、「現在也有越來越多品種的草莓，都有不同風味」、「每年固定的親子行程就是去大湖採草莓」。

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No.1 芒果

每逢夏季，不論在哪裡都會看到芒果的出現，除了大家熟知的愛文、金煌之外，其實台灣的芒果種類共有20多種，目前在台灣的栽培面積更高達16,314公頃，年產量約17萬公噸，主要產地為台南市、高雄市及屏東縣等縣市，芒果的歷史更是從17世紀荷蘭人時期就引進。

芒果在台灣受到許多人喜愛，每年夏天，各大餐廳和甜點店更是會推出芒果吃到飽或是芒果系列甜點，吸引大批人潮前往，「夏天就是一定要吃芒果！芒果萬歲！」、「台灣芒果種類真的超多，各種類型都有，超愛」、「芒果吃起來真的有一種幸福感」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年05月03日至2023年05月02日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣十大自產水果』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統