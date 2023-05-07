快訊

彰中、建中臉書匿名版也淪陷？ 「納粹」符號貼文連環爆

星宇出包 張國煒凌晨急赴日「我也不希望再砸鍋我真的很怕」

一口氣灌1公升牛奶沒用！營養師教如何正確補鈣：還要曬太陽

影集自殺畫面太寫實 易讓青年模仿

台灣醒報／ 記者蔡昀恬╱台北報導
全國自殺防治中心理事長李明濱表示，希望媒體未來能多提供從逆境中走出來的方法，或報導自殺防治的正確知識等。(Photo by 蔡昀恬／台灣醒報)
全國自殺防治中心理事長李明濱表示，希望媒體未來能多提供從逆境中走出來的方法，或報導自殺防治的正確知識等。(Photo by 蔡昀恬／台灣醒報)

影集太寫實，易讓青少年模仿。台灣自殺防治學會秘書長詹佳達日昨表示，影集《茉莉的最後一天》女學生跳樓自殺畫面拍得過於清楚，容易使青少年產生模仿效應。全國自殺防治中心理事長李明濱也表示，希望媒體未來能多提供從逆境中走出來的方法，或報導自殺防治的正確知識等。

台灣自殺防治學會詹佳達秘書長詹佳達表示，觀影成為現代人抒發的生活習慣，根據2022年台灣傳播調查資料庫顯示，台灣民眾平均每天的觀劇時間達77.1分鐘，18-39歲的民眾為73.6分鐘；40-64歲的民眾為77.4分鐘；65歲以上的長者為81.9分鐘，而18歲以下的國高中生整體最常看的戲劇類型前三名，是台灣偶像劇50.4%、韓劇48%、大陸連續劇40.7%。

影集影響青少年自殺率

他表示，影劇對青少年的影響非常深遠，2017年Netflix推出影集《漢娜的遺言》講述少女漢娜自殺後，親友公開她死前錄製的一系列錄音帶，揭開她走上絕路的原因。此部影集發佈三個月，在美國網路上有極高的討論度，尤其在青少年間熱度很高，但也有數據顯示，影集播出後的三個月，美國青少年族群的自殺率的確有明顯上升的趨勢。

他提到台灣也有類似的情況發生，2018年7月台灣公視迷你影集《你的孩子不是你的孩子》中第三部《茉莉的最後一天》播出後，台灣15-24歲的青少年自殺人數呈現上升趨勢，全劇開場有一幕定格畫面，清楚拍攝北一女學生在家身著制服跳樓自殺的場景。他也引用日本動漫《進擊的巨人》的片段，一分半鐘的畫面裡出現了兩個不同類型的自殺場景。

詹佳達歎道，影集作品在引起共鳴的同時，也容易誘導人們往負面方向思考，民眾觀看自殺情節後，更有可能出現自殺意念，或模仿性自殺行為，尤其在年齡和性別與自殺身亡的角色接近的群體中，模仿效應最為明顯，且此模仿效應在一段時間後仍可以被檢測出來。

帕帕吉諾效應

但詹佳達舉研究為例說，人們若能掌控危機的情節，可能對脆弱族群有益處。這些正面的影響被稱為『帕帕吉諾效應』，這是以莫扎特的歌劇《魔笛》中一個名叫帕帕吉諾的角色命名：帕帕吉諾原本計劃自殺，但在最後一刻被阻止，因為他被提醒，有其他選擇可以取代結束自己的生命。

李明濱則表示，過去媒體致力「六不六要」報導原則，目前六不原則已經明顯改善，未來要加強六要原則，例如提供從逆境中走出來的方法，或是報導自殺防治的正確知識及討論解決方法等。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

【更多精采內容，詳見

美國

延伸閱讀

戲劇帶有自殺情節 調查顯示：播出後模仿行為比例增加

新冠疫情使4成民眾壓力大 權威醫提醒自殺防治要更全面

全網跪求不可以！Netflix 5月「下架一排神片」心靈支柱掰掰　新舊片單一次看　

酸民氣死！JK羅琳靠「哈利波特」影集每年可多賺6億多

相關新聞

雨區擴大包括台南！ 10縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

中央氣象局發布10縣市大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天苗栗至彰化、南投、嘉義、台南、金門、澎湖地區及花蓮山區有...

密集閃電訊號雷雨胞強勢逼近 彭啟明籲台南人別外出

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，嘉義、台南、高雄，注意大雷雨。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟...

梅雨季首波鋒面到 6縣市大雨特報 吳德榮：今晚最低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣海峽中部厚實雲層不斷移入，伴隨較強降水回...

影集自殺畫面太寫實 易讓青年模仿

影集太寫實，易讓青少年模仿。台灣自殺防治學會秘書長詹佳達日昨表示，影集《茉莉的最後一天》女學生跳樓自殺畫面拍得過於清楚，容易使青少年產生模仿效應。全國自殺防治中心理事長李明濱也表示，希望媒體未來能多提

中橫公路沿線多處施工 5月調整交管時間

台8線中橫公路大禹嶺至長春祠沿線施工需求，公路總局四工處5月起調整中橫多處交通管制時間；其中關原災修路段每天放行5次，但...

重案追緝令／女兒叫殺父仇人「新爸爸」 警方憑一物破心防尋獲屍體

一份偷情的賠償判決書，揭開這件計畫縝密的殺人焚屍案，失蹤的袁姓男子原本想利用母親節，帶妻女旅遊度假，修補破裂的感情，未料狠心的妻子夥同陳姓小王，讓這場修補之旅成為斷魂之旅，警方拼湊所有元素後斷定袁已遭殺害，憑著一根菸突破陳的心防才找到遺體，更令警方訝異的是，偵辦過程提到「爸爸」兩字時，女兒竟天真地詢問「你說的是新爸爸還是舊爸爸？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦