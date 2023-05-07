澎湖縣大雷雨 氣象局：慎防劇烈降雨雷擊

中央氣象局上午8時39分發布澎湖縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，以及低能見度。

鋒面通過影響，易有短延時強降雨，氣象局發布大雨特報，今天苗栗至彰化、南投、金門地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局說，今天至明天清晨鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中部以北及東北部地區及金門、馬祖有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖有局部短暫陣雨。

明天白天起東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨。

今天東南部有焚風發生的機率；明晚起基隆北海岸及東半部沿海地區（含蘭嶼、綠島）有長浪發生的機率。