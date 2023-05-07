一張圖看「腰帶雨型」 鄭明典：這是鋒面前的雨 已經有梅雨特徵
梅雨季第一波鋒面今天通過台灣，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，出現腰帶雨型，地面北風中午才到台灣北端，這是鋒面前的雨，已經有梅雨的特徵了。
天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天天氣很不穩定，台灣海峽上空有大片閃電對流雲系，戶外活動得要多注意。中部、北部、宜花有陣雨或雷雨，雨勢較大。南部及東南部午後轉有局部陣雨，北台灣氣溫顯著下滑，明顯轉涼，各地也略降。今天氣溫北部18至25度、中部19至28度、南部20至32度、東部19-32度。
氣象局說，今天至明天清晨鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中部以北及東北部地區及金門、馬祖有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖有局部短暫陣雨。
明天白天起東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨。
今天東南部有焚風發生的機率；明晚起基隆北海岸及東半部沿海地區（含蘭嶼、綠島）有長浪發生的機率。
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