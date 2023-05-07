星宇航空挨轟「危機處理0分」 網：併班決策者該下台

星宇航空昨因「怪風」出狀況，後續危機處理不當，造成班機乘客只能當地過夜。旅遊網紅「布萊N 機票達人」在臉書表示，根據機上乘客提供消息，星宇將提供睡袋跟水給JX803乘客於航廈中過夜。

他也表示，乘客跟星宇的機組人員真的是辛苦了，「但說真的，這次星宇的危機處理真的有很大的改進空間」。

星宇航空JX800台北-東京航班昨天因風勢不穩定，三度降落成田機場失敗，延誤長達7小時。另一班JX803東京飛往台灣班機昨晚也延誤起飛，甚至造成乘客必須當地過夜。星宇航空表示，因航機指示燈顯示異常，加上飛航組員超時問題，已緊急調度機師前往協助。

「布萊N 機票達人」表示，星宇JX800直到昨晚約8時才順利在成田機場降落。導致昨天下午1時45分要自成田機場起飛的JX801不斷延遲，到後來宣布該航班乘客併入原定昨天下午4時10分起飛的JX803。因為一再延誤導致機組人員超時需替換組員，過久的等待已經把JX801旅客的耐心都消磨完了，已經爆發幾次乘客大罵機組人員的情形。

「布萊N 機票達人」指出，由於已過宵禁時間 ，JX803仍無法起飛，機上廣播宣布全額退費，並發放睡袋讓旅客下機至候機室休息，等待今天起飛。根據日本媒體報導，昨天包含星宇在內，約4架航班因怪風而無法順利在成田降落。

網友表示，「中間都不發放餐點真的不行」、「併班，第一次看到這樣處理的」、「我覺得危機處理真的很差！以後不敢坐星宇了」、「連飯店都沒有有點慘」、「這樣未來搭星宇都跟他在對賭也⋯」、「月中要搭星宇航空，剛剛默默地把信用卡的旅遊不便險條款拿出來仔細看看」、「廣播的聲音感覺也很累了」、「危機處理0分」。

對於星宇併班決策，網友表示，「原本取消一班可以解決的問題，搞到三個航班掛掉，主事者真是天才」、「併班的決策主管真的要出來跟這些受影響的旅客道歉，甚至應該要下台」、「併班是常有的，但併到結果機場宵禁時間開始無法起飛，這還是第一次看到」、「其實有很多花錢就可以解決的方案，但不知道到底在省什麼的感覺，這應該是航空界常遇到的問題，基本和常見的解決能力完全沒有」。