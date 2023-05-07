今晨起鋒面主體南下「降雨往南擴展」 中部較大雨勢

梅雨季第一波鋒面今天通過台灣，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，昨天在鋒前偏南到西南風環境下，各地都很熱，台南南化區甚至量測到40.1度的高溫。

不過，他說，昨晚由鋒面發展出來的雲雨帶已經接近，為中北部帶來了一些降雨，所幸較強的對流停留於海上發展，移入的雲系都比較弱，但中部地區還是有局部雷雨、偶有較大的雨勢出現。

中央氣象局發布6縣市大雨特報，鋒面通過影響，易有短延時強降雨，今天苗栗至彰化、南投、金門地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

柯聿寧說，今天清晨開始，鋒面的主體才準備南下，各地有雨的天氣還會繼續。且降雨將逐漸往南擴展，中部地區仍然有較大雨勢或雷雨的機會，天雨路滑外出須留意天氣變化。

他表示，明天上半天中南部仍受鋒面殘留雲系影響，有短暫陣雨的機會，北部則轉為東北季風環境，整體都是比較濕涼的天氣。

柯聿寧說，預計周二開始一直到周五，台灣附近的水氣較少，風向由東北風轉為偏東風，各地天氣將會好轉、溫度回升。不過白天的高溫與昨天、上周相比明顯舒適多了。

至於下波降雨，他表示，由模式預報來看，可能要等到下個周日，從強度與結構來看系統仍較弱，可能以華南雲雨區或微弱鋒面的形式通過，典型的梅雨還要再等等。短期內南部降雨仍不夠，需要持續節約用水。