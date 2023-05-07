梅雨季首波鋒面到 6縣市大雨特報 吳德榮：今晚最低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣海峽中部厚實雲層不斷移入，伴隨較強降水回波，苗栗、台中降雨最明顯。平地低溫大約在21至24度，今天最低溫將出現在今晚。

鋒面通過影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，今天苗栗至彰化、南投、金門地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

今天梅雨季第一波鋒面南下，吳德榮說，中部以北及宜花有陣雨或雷雨，有較大雨勢；南部、東南部晚轉有局部陣雨，下午北台氣溫驟降、明顯轉涼，其他地區氣溫亦稍降。北部27降至18度，中部19至29度，南部21至33度，東部19至33度。

他說，明天仍有局部陣雨，下午降雨漸歇、晚各地轉多雲；北台灣仍偏涼，其他地區稍轉涼。

吳德榮說，周二至周五受高壓環流影響，各地恢復晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，早晚偏涼。

他表示，周六台灣附近漸轉微弱西南風，水氣亦稍增多，各國模式模擬降雨機率漸提高，顯示大氣型態轉變中，但模擬不確定性大，需持續觀察。