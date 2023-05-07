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疫情期間 器官移植手術減

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

大愛器捐最大宗來源為「嚴重外傷患者」，疫情期間國人減少外出，意外發生率下降，意外影響器捐來源，光是從心臟移植手術就發現，二○一九年心臟移植件數為八十六件，二○二二年則為六十二件，重病患者不願於疫情期間到院接受移植，也是讓移植件數降低的原因之一。

事故死亡人數於疫情期間大幅下降，對等候器捐的患者，則是減少受贈機會。中山醫學大學附設醫院肝移植中心執行長陳堯俐不諱言，嚴重外傷患者是大愛器捐的主要來源，意外事件減少，是讓器捐人數下降的關鍵原因。

不過，疫情期間器捐人數下降不只發生在台灣，中國醫藥大學附設醫院器官移植中心榮譽院長鄭隆賓說，全球當時並未針對確診者該如何捐出器官有一致標準，因此確診者或使用抗病毒藥物治療者等都不建議捐贈。

台大醫院外科部主治醫師陳益祥表示，疫情期間也規定確診者不得捐贈肺臟，就擔心移植團隊或是受贈者完成移植後染疫。疫情也讓醫護人員沒有餘力可進行器官勸募。

「疫情期間勸募及捐贈過程變得繁瑣且難度增加，但仍積極爭取機會」台北榮總神經外科加護病房護理師劉雅芬說，去年一位卅九歲的爸爸於手術過程中發生意外過世，太太面對是否將先生的器官捐出猶豫不決。

劉雅芬說，經團隊多次與太太面對面協談，太太希望先生能永遠是兩個孩子心中的英雄，決定捐出先生器官，讓他人可重獲新生。

器官捐贈移植登錄中心研究員方冠雅說，家屬多數對器捐有很多疑問，包含宗教、捐贈方式等，需細緻說明才能讓家屬安心，光用視訊或是線上說明，都會降低勸募機會。

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