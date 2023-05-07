台中稻田乾裂 農民憂收成化烏有

中南部持續乾旱缺水，德基水庫及石岡水壩水源短缺，現正值稻作結穗期卻無水灌溉，稻田乾裂，農民眼看稻苗乾枯，憂心收成將化為烏有，紛紛向民代陳情，議員估算大台中約有兩萬甲農田受影響。昨農水署現勘，確認水源尾端的稻田水源缺乏，經協調後加大石岡壩放流量，盼為本期稻作解渴。

台中市大雅區、西屯區與南屯區等上千公頃農田，因乾旱出現農地龜裂，灌溉秧苗因水量小、積水慢，農民眼看稻子將要結穗，但因乾旱石岡水壩管制水流，半個月來無水可供灌溉，農田乾涸到已裂到三個指頭寬度，面對稻田已到結穗時節，農民憂心無水可用。

台中市議員吳呈賢說，現在中台灣缺水，農水署與水利署未協商水源用度，就應及早宣布這期稻作休耕，至少可領休耕補助，農民辛苦播種插秧無水灌溉，「是在耍農民嗎？」

台中市議員楊大鋐也說，不僅西屯區千餘甲農地缺水，大台中凡是引大甲、大安溪灌溉的農田全數面臨無水灌溉的窘境，約有二萬餘甲農田受影響，而水利署嚴格控管水資源分配，農田灌溉用水被工業用水取代，缺水就叫農田停灌，農民要灌溉卻要自行鑿井，顯然政府失能。