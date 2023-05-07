石斑藥檢過關 洗刷冤屈

屏東石斑魚占全台近半產量，去年6月台灣石斑禁止輸陸影響漁民生計，屏東縣府日前公布用藥安全普查結果，共採檢491件均未檢出藥物殘留，業者欣喜洗刷冤屈，仍期盼政府釋出善意重返大陸市場。

「還我們清白後，還是盼重返大陸市場」，屏東枋寮鄉養殖戶戴兆鍾表示，過去養殖的石斑九成銷陸，去年被大陸抽驗出禁藥被禁止出口，但大陸卻未公布檢驗報告，「大陸這樣搞，台灣漁民很難做下去」。他也認為政治問題不是漁民可控制的，如今台灣官方證實石斑魚未發現禁藥反應，算是還給漁民清白。

戴兆鍾說，政府實施「班班吃石斑」的行銷拉抬下，目前龍虎斑每台斤池邊價約150元，龍膽石斑180元中價位，但萬物齊漲壓力，為降低成本，業者放養較往年減少3至4成，漁民還是希望重現輸陸時代的榮景。

戴兆鍾說，他經歷馬政府ECFA早收清單零關稅輸陸的盛況，當年石斑每斤可賣逾300元，禁令前140元也還賺，之前雖可外銷香港，但價格只有110元上下，內銷因量大，一度跌至100元，逼近90元成本價。

「飼養成本不斷漲，育成率也下降，大家都在苦撐！」戴兆鐘說，台灣石斑8成輸陸是市場機制使然，被禁後，農委會雖祭出調節產量、加強內銷、拓展外銷因應，但除龍膽石斑還維持在每斤180元左右，占大宗的龍虎斑和午魚都因量大價跌，現在大家都在苦撐，等待兩岸僵局突破、恢復輸陸。

屏縣府海洋及漁業事務管理所表示，此次檢測均未檢出藥物殘留。