專家：鳳梨沒熟急外銷 打壞一盤棋

鳳梨是我國第四大農產業，中國大陸對台灣下鳳梨禁令後，我國將外銷市場轉移到日本，但從農委會統計看來，外銷量卻在萎縮。學者直言，主因是部分鳳梨品質沒有達到要求，蟲害、黑心問題仍在；貿易商則認為，今年鳳梨外銷季始於2月，但當時鳳梨尚未真正成熟好吃，導致賣得不如預期，今年鳳梨沒有好的開始，把一盤棋打壞、可惜了。

台大園藝學系退休副教授許明仁表示，我國外銷鳳梨的品種是金鑽鳳梨，金鑽鳳梨肉質細緻，甜度高，是非常好的鮮食品種，但缺點就是不耐儲存，時間拖久了容易黑心。去年可以推託說是船運延誤、運費高漲，今年已經是疫情過後了，運輸問題都已恢復，但蟲害、黑心的問題仍在。

許明仁說，外銷量減少，主因是部分品質沒有達到要求。日本人買過一次，若沒有好的感受，就不會再買第二次；加上溫帶國家不必然喜歡這麼甜的水果口感，同時也已吃習慣菲律賓的MD2鳳梨，現階段在日本購買台灣鳳梨的消費主力，是住在日本的台灣人。

中部某貿易商直言，今年鳳梨外銷季始於2月，當時鳳梨尚未真正成熟好吃，就急著外銷，但當時鳳梨味道酸，品質不穩定，賣得不如預期，導致一開盤價格就不佳，之後日方一直砍單了。

他表示，連農委會的研究單位都提醒，金鑽鳳梨最好的產季始於3月，但政策卻引導2月就開始外銷出貨。像是台灣賣第一尾黑鮪魚、日本宮崎賣芒果，都是一開始要創造農產品的價值，但今年鳳梨沒有好的開始，把一盤棋打壞、可惜了。

至於未來鳳梨外銷是否會貼近產季才開始外銷？農委會農糧署副署長姚志旺表示，目前整體狀況還算穩定，是否調整要看氣候的狀況，會視情況機動調整。