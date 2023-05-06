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影／梅雨來了！台中梨山晚間8點降雨 農民欣喜：下雨了

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
今晚8點多，台中市梨山地區落下稀裡嘩啦雨勢，農民欣喜，「終於下雨了！」希望這波降雨能落在水庫集水區，舒緩中部水荒。圖/讀者提供
今晚8點多，台中市梨山地區落下稀裡嘩啦雨勢，農民欣喜，「終於下雨了！」希望這波降雨能落在水庫集水區，舒緩中部水荒。圖/讀者提供

今天白天高溫炎熱，台中市氣溫飆破36度。中央氣象局發佈第一波梅雨鋒面將在6日深夜來臨，各地降雨機率提高。今晚8點多，台中市梨山地區落下稀裡嘩啦雨勢，農民欣喜，「終於下雨了！」希望這波降雨能落在水庫集水區，舒緩中部水荒。

中部缺水嚴重，台中德基水庫今天蓄水量只有45.6%、石岡水壩更跌至23.4%，加上近期適逢稻穀結穗，灌溉水量卻嚴重不足，乾旱嚴重。

今晚8點多，梨山地區傳來稀裡嘩啦雨聲，農民開心大喊，「終於下雨了！」

中央氣象局表示，7日凌晨鋒面通過，中部以北、東北部、東半部將出現雨勢，其他各地也陸續下雨，雨勢最大的時間會在早上8時到晚上8時。

8日至10日期間東北季風增強，北部及東北部低溫下探15度。母親節週末13日至14日北部出現局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

今天白天高溫炎熱，台中市氣溫飆破36度。中央氣象局發佈第一波梅雨鋒面將在6日深夜來臨，各地降雨機率提高。圖/取自中央氣象局
今天白天高溫炎熱，台中市氣溫飆破36度。中央氣象局發佈第一波梅雨鋒面將在6日深夜來臨，各地降雨機率提高。圖/取自中央氣象局

氣象局 梨山 台中市

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