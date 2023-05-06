日草莓屢驗農藥超標 食藥署新增多款農藥殘留量標準
日本進口草莓屢驗出農藥超標違規，食藥署將預告2款農藥使用於草莓的殘留量，事實上食藥署在2月17日已依日方申請，訂定5款農藥殘留量標準，可殘留於葡萄、蘋果等農作物上。
根據衛生福利部食品藥物管理署在今年2月17日發布修正「農藥殘留容許量標準」和增修訂原因，修正內容為增修訂Afidopyropen等19種農藥107項殘留容許量。
其中，日本台灣交流協會提出5項申請均通過，包括賽果培可殘留於茶、葡萄；亞派占可殘留於蘋果；達特南可殘留於紫蘇花穗；Flutianil可殘留於香瓜、洋香瓜、草莓；Benthiavalicarb isopropyl可殘留於葡萄。
另外，也有台灣農藥業者提出多項農藥新增可用於更多農作物上，新增適用都經食品衛生安全與營養諮議會審議通過。
自日本進口草莓因農藥殘留違規，多次遭邊境攔截，日方除依照食藥署要求，提出書面資料說明不合格原因、改善與預防措施，同時在今年2月向台灣申請開放訂定克凡派、氟尼胺這2款農藥的殘留容許量。
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