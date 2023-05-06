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首波梅雨鋒面凌晨挾雨到！全台降雨明顯 一圖看未來3天雨勢變化

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首波梅雨鋒面凌晨挾雨到！全台降雨明顯 一圖看未來3天雨勢變化

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局表示，凌晨中部以北、東北部、東半部地區就會出現雨勢，白天全台各地降雨。明顯本報資料照片
中央氣象局表示，凌晨中部以北、東北部、東半部地區就會出現雨勢，白天全台各地降雨。明顯本報資料照片

今天各地高溫炎熱，明天（7日）鋒面通過，中央氣象局表示，凌晨中部以北、東北部、東半部地區就會出現雨勢，白天全台各地降雨明顯，中部以北、東北部地區可能有局部大雨及雷雨，預計到晚間就會趨緩。

氣象預報員張承傳表示，明天（7日）凌晨中部以北、東北部、東半部地區就會出現雨勢，白天各地降雨明顯，南部地區也會出現陣雨，中部以北、東北部地區可能有局部大雨及雷雨，預計到晚間就會趨緩，各地多為局部短暫雨。周一白天各地仍有零星降雨，晚間明顯趨緩，周二至周五各地恢復多雲到晴天氣，僅東半部地區及午後山區有零星降雨。

溫度方面，他指出，明天隨著東北季風增強、強降雨，中部以北約27至29度，南部地區約32至33度，東南部仍有焚風。周一至周三清晨北部及東北部地區約為17至21度，中南部地區溫差大，低溫約19度，高溫接近30度。周三白天東北季風減弱，氣溫回升，一路到周五北部地區約27至28度，中南部地區約30至31度。

張承傳表示，下周溫度預計不會回到這幾天的極端高溫，周六華南雲雨區會再帶來一波水氣，北部地區及午後各地山區會有局部短暫雨。

中央氣象局提供近3天降雨預報。圖／氣象局提供
中央氣象局提供近3天降雨預報。圖／氣象局提供

高溫 東北季風 低溫

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