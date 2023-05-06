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見證歷史！台南北寮飆40.1度最高溫 當地人：芒果都曬傷了
氣象局在今天下午1點40分，偵測到全國最高溫40.1度出現在台南南化北寮，臉書台南式粉專貼文「今天40.1度！見證歷史了」引發網友熱烈討論，連當地人都在底下貼文熱斃了，連芒果也曬傷；今天正值南化天后宮舉辦6年一科的遶境平安慶典，頂著大太陽參與的宮廟人數超過2000人以上。
對於外界熱烈討論台南飆高溫懷疑和太陽光電板有關，南化區長徐全立說，去年全國最高溫也出現在南化北寮或高雄甲仙，兩個地點很近，氣象局說都是河谷地形，導致的溫熱效應；且南化全區都是水源保護區，很少太陽光電板，幾乎年年都飆出高溫，今年並沒有特別異常。
今天南化天后宮6年一科的遶境平安慶典，參與人數超過2000人以上，頂著大太陽極高溫依然熱情不減，都有提醒信眾們都做好必要的防曬措施，提供涼水補充，避免中署；同時也進入芒果套袋期，也請各里長及里辦公處協助廣播周知，提醒民眾注意高溫下工作防範中暑，多喝水。
徐全立說，當地農民大多習慣這段時間會飆高溫，多是凌晨3點多就到果園，載著頭燈照明套袋，太陽出來就回家休息，有一套因應之道，但今年山區久旱不雨缺水灌溉，加上飆高溫，農民更加辛苦。
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