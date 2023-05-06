髖關節骨折好發65歲以上 積極復能有助生活品質

髖關節骨折好發於65歲以上長者，術後往往因疼痛與害怕跌倒，對治療活動依從性低，反而生活失能。專家建議，儘早接受專業引導積極復能訓練，促進生活品質和減少家庭負擔。

髖關節骨折是老年人跌倒後常見傷害，台灣職能治療學會今天透過新聞稿指出，據統計台灣每年每一萬人中，約有35人會因髖關節骨折而就醫，且好發於65歲以上長者。

而術後的生活失能造成老年人出現憂鬱情緒，且因疼痛和害怕跌倒，對治療活動的依從性低，導致身體功能恢復不佳，功能依賴的狀況甚至持續到一年之久，大幅增加家庭人力與經濟負擔。

台北市立萬芳醫院復健醫學部職能治療師蔡翰霆表示，國際醫療指引均建議術後應盡早活動，研究也顯示跨領域的照護，可讓術後老年人在行動能力及日常生活功有明顯進步。

台灣職能治療學會理事長吳菁宜表示，積極復能對髖關節術後的老年人非常重要，除鼓勵急性期早期活動，返家後更是面對生活的種種挑戰，如上下樓梯、如廁、穿脫衣物鞋襪、洗澡等，建議尋求職能治療師協助，進行個別化活動訓練，讓老年人可以適應社區增加獨立性、增加生活品質和減少家庭負擔。