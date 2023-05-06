孩子暑假哪裡去？「野獸與他們的產地」手刀報名

時序入夏，不少家長開始規畫孩子的暑假活動。東勢林管處八仙山自然教育中心將於7月18日至21日推出「野獸與他們的產地」動物生態探索營，專為國小四年級到國中一年級生規劃，透過4天3夜走進大自然，認識森林中的動物們，讓孩子們有不一樣的暑假。

八仙山森林遊樂區擁有豐富的生物資源及多樣自然環境，藉由營隊活動學習生物調查的知識及工具的使用，在不同自然環境中自由的調查，讓孩子們探索各種生物。

營隊期間，八仙山自然教育中心的環境教育教師陪同孩子們，到戶外做實際踏查，帶著捕蟲網及望遠鏡在森林中探索，穿著青蛙裝在生態池尋找水中的粗糙沼蝦、台灣鬚鱲等生物，夜晚依循著手電筒的燈光，觀察夜間的飛鼠、蛙類，從中可以認識更多更豐富的生物，透過孩子們的雙眼去觀察，讓知識不再僅止於課本上。

在營隊最後一天，運用在調查過程中所獲得的卡牌，與其他小隊來場卡牌淘汰賽，在遊戲中培養孩子們的思考與團隊合作能力，從中思索如何贏得勝利，並將自己的想法轉化成言語，與隊友們溝通合作，一同爭取團隊榮譽。

去年參加的學員們表示，「與大家一起探索野生動物，在一起找圖鑑，我感受到了大家的凝聚力。」、「活動很有趣！很想再來！」。

「野獸與他們的產地」八仙山動物生態探索營即日起開放報名，活動費用為每人5800元，兩人同時報名費用為每人5600元，報名方式可上「山林悠遊網」，搜尋「八仙山自然教育中心」，兒童與青少年活動中查詢，更多活動資訊請在臉書搜尋「八仙山國家森林遊樂區暨自然教育中心」粉絲專頁，接收第一手的活動資訊。