中部稻作結穗缺水 石岡壩今增至5cms灌溉

中部地區缺水嚴重，德基水庫、石岡壩水源短缺，嚴格管控供水。這2周正值稻作結穗期，稻田卻乾裂無水灌溉，農民擔心這季收成作廢，紛向民代陳情。石岡壩與農水署今現勘，確認水源尾端稻田水源缺乏，今天放流水量從4cms（每秒1立方公尺）提升至5cms，下午再視灌溉狀況調整水量。

農水署台中區管理處表示，目前已啟動大雅區一口抽水井，並向上游石岡壩協商增加放流水量，早期灌溉時期至少需8至9cms，缺水時期最少也還有6.6cms，從未遇過如此大旱，近日處內人員四處會勘、找水源。

農水署台中區管理處分析，現在石岡壩若能提升至6cms，再加上加強灌溉管理方式，例如：輪灌作業、協勤人員監督防止盜水等運作，這期稻作灌溉有望解渴。

石岡壩今早從4cms提升至5cms，今天下午農水署將派員在灌溉水尾處觀察，若灌溉水量充足，石岡壩將調整回4cms，並呼籲民眾節約用水。