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無法取得氧氣瓶 華航羅馬-台北CI076班機暫停起飛

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
華航CI076羅馬-台北班機因無法取得合規認證的氧氣瓶及填充，安排旅客陸續改由其他航班返台。示意圖。本報資料照片
華航CI076羅馬-台北班機因無法取得合規認證的氧氣瓶及填充，安排旅客陸續改由其他航班返台。示意圖。本報資料照片

華航空CI076班機原訂昨天從羅馬起飛，今天清晨5點抵達台灣，但旅客被告知因營運或作業因素遲未起飛。據了解，主因上一班機有乘客心臟病發用掉氧氣瓶。對此，華航證實，因前段航班有旅客臨時需求使用機上氧氣瓶，抵達羅馬機場後，無法取得合規認證的氧氣瓶及填充，安排旅客陸續改由其他航班返回台灣。

華航CI076班機原訂昨天從羅馬達文西機場起飛，今天清晨5點抵達台灣，有旅客表示，已達原訂起飛時間卻仍未起飛，華航僅告知因營運或作業因素。據了解，主因上一班機有乘客心臟病發用掉氧氣瓶，降落達文西機場後調度不到氧氣瓶，因此遲遲無法起飛。

華航指出，CI076羅馬-台北班機因前段航班有旅客臨時需求使用機上氧氣瓶，航機抵達羅馬機場後，無法取得合規認證的氧氣瓶及填充，造成機上氧氣瓶數量不符合載客派飛標準，因此安排旅客陸續改由其他航班返回台灣。

華航表示，該公司嚴格遵守航機派遣標準，確保旅客安全，也全力協助機上身體不適的旅客需求，造成旅客不便，深感抱歉也敬祈見諒。

羅馬 華航

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