立夏全台酷熱！台東大武39.7度、台南北寮38.8度 明天鋒面轉雨降溫

今天是24節氣的立夏。氣象局接連更新高溫資訊，根據氣象局資料顯示，台東大武下午出現39.7度高溫，台南北寮也有38.8度、台南玉井則達38.4度。

「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專說，今天依然熱，高溫普遍30度以上。不過，明天鋒面到，降雨機率提高，氣溫逐漸下降。明天至下周一清晨中部以北、宜蘭留意局部大雨。

氣象局說，金天深夜鋒面近，各地降雨機率漸提高。明天鋒面通過，加上東北季風增強，中部以北、東北部地區天氣不穩定，可能出現陣雨或雷雨，留意局部大雨。南部、東部及東南部也有局部短暫陣雨，外出活動建議要帶雨具。

​溫度方面，氣象局說，明天北部、東北部及東部稍降溫，中午前後26至28度，晚間感受較涼。中南部及東南部高溫仍有28至33度。離島高溫包括馬祖20度、金門25度、澎湖28度。

下周一東北季風影響，清晨鋒面還在仍有局部較大雨勢，白天起降雨逐漸緩和，氣溫轉涼，東北季風影響下，北台灣、宜花整天較涼，低溫約19、20度，高溫約20至23度；中南部、東部及東南部也稍涼，低溫約21至24度。離島低溫為馬祖15度、金門20度、澎湖23度。

氣象局說，南部降雨仍有限，持續珍惜水資源。