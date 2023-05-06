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昨下班時段大誤點 肇因跳電導致號誌系統異常？高鐵：調查中

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
昨天傍晚台灣高鐵南港至板橋號誌系統異常，導致6班次列車一度暫停，多列次列車延誤。記者張念慈／攝影
昨天傍晚台灣高鐵南港至板橋號誌系統異常，導致6班次列車一度暫停，多列次列車延誤。記者張念慈／攝影

昨天傍晚適逢下班時間，台灣高鐵南港至板橋號誌系統異常，導致6班次列車一度暫停，多列次列車延誤，大批民眾聚集月台等候發車。台灣高鐵公司表示，詳細原因目前仍在調查中；鐵道局則說，初步判斷台電有一度跳電，但正常跳電仍有保護機制，確切原因仍在調查中。

台灣高鐵昨天南港至板橋號誌系統異常，雖然昨晚6點05分完成修復，但部分列車仍延誤至深夜，適逢高溫炎熱天氣，不少民眾在月台等到汗流浹背。據了解，高鐵皆設有備用電源，因瞬間跳電就停駛的狀況並不常見。高鐵僅說，確切原因目前仍在調查中。

事實上，昨天中午松山機場才因變電站瞬間電流較大，啟動系統保護裝置暫停供電8分鐘；不料，傍晚高鐵也發生電力系統跳電導致號誌系統異常，總計約60班次受影響，其中更有5班次誤點超過60分鐘。

回顧過去高鐵列車供電異常事件，上一次為2022年4月1日因東南水泥施工不慎，台鐵電線桿倒塌壓到高鐵主線，導致列車供電異常，疏運大停擺，明確為外在因素。

鐵道局表示，昨天號誌系統異常初步研判是台電瞬間跳電，但一般跳電都會有保護機制，造成此狀況的確切原因仍需要一點時間調查。

高鐵公司說，依照旅客運送契約，若影響運行原因可歸責於高鐵，一年內都可開放旅客辦理延遲退費，延遲30分鐘以上未滿60分鐘者，將退還實收票價50%；延遲60分鐘以上者，將退還全額實收票價；若是地震、颱風、大雨等非可歸責於高鐵因素，則不會退費。

高鐵

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