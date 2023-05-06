超音波導引人工膝關節手術 秀傳：精準度提升2.8倍

人工智慧（AI）運用在醫療越來越普及，彰化秀傳體系副總裁古鳴洲今天在一場學術研討會中，發表使用超音波影像作為人工膝關節手術的導引經驗提供分享，他說，與未使用超音波導引前做比較，手術精準度提升了2.8倍，手術時間與花費也比較精省，希望未來能推廣至全台醫院，造福更多民眾與家庭。

秀傳醫療體系慶祝50周年慶，今天在彰化秀傳醫院舉辦一場「台灣電腦輔助骨科手術學術研討會」，以骨科未來發展為主軸，邀請國內外機器手臂、電腦導航手術的專家，聚焦在骨外科疾病的精準治療、術後評估與復健深入探討。

主辦這項研討會的秀傳醫療體系副總裁古鳴洲，針對秀傳近年使用超音波影像作為人工膝關節手術的導引經驗提出分享，他說，困擾最多老年人口的疾病退化性關節炎，人工膝關節手術是最後的一個解決方法，但手術的成敗因素很多，其中很重要的是手術技術，即切骨是否準確，決定了變形矯正的程度。

古鳴洲說，20年來，透過電腦加上機器手臂的精準導引，確實可以改善術後變形矯正的精準度。不過機器手臂做人工膝關節手術動輒20到50萬元的收費，不是多數民眾負擔得起的，而且會增加手術時間約10到20分鐘，但使用超音波導引術增加手術時間不超過5分鐘，明顯少於一般電腦導航的時間。