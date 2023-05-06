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40多歲女打AZ疫苗21天後突發癲癇死亡 獲600萬救濟金

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
新冠肺炎疫情平緩，未來新冠疫苗接種，將為每年接種一次次世代疫苗。示意圖。非新聞當事人。本報資料照片
新冠肺炎疫情平緩，未來新冠疫苗接種，將為每年接種一次次世代疫苗。示意圖。非新聞當事人。本報資料照片

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布第200次會議紀錄，此次審議共126案，11案獲救濟，包括AZ疫苗5案、BNT疫苗5案、高端疫苗1案，金額從5000元至600萬元不等。40多歲蘇姓女子接種AZ疫苗後7日，因出現頭痛症狀就醫，接種後21日突發癲癇、失去意識，就醫檢查符合血栓併血小板低下症候群臨床表現，後續因併發多重感染死亡，死因與AZ疫苗相關，依規定獲救濟金最高額600萬元，也是我國疫苗救濟獲賠600萬元第5位個案。

疾管署副署長羅一鈞表示，50多歲朱姓男子（編號5279）經審議，個案接種BNT疫苗後5日死亡，依據死亡前病歷記載，其曾於109年因車禍導致慢性硬腦膜下血腫。依發生時間及臨床表現較，可能致死原因為急性心肌梗塞、主動脈剝離等心血管疾病，或與其嚴重腦出血病史有關，因接種疫苗後無就醫也未解剖，無法排除發生心肌炎可能性，死因無法確定與BNT疫苗關聯，依規定核予救濟金50萬元。

10多歲張姓青少女（編號4957）經審議，個案經診斷為瀰漫性掉髮，掉髮症狀常見與心理狀況、壓力、自體免疫等因素有關，惟個案症狀仍無法確定與接種BNT疫苗之關聯性， 且經住院治療，依規定核予救濟金1萬元。

10多歲易姓青少年（編號5014）經審議，個案接種疫苗後3日因頭暈、發燒等症狀就醫並住院治療，血液檢查結果顯示肌肉酵素異常，醫師診斷為急性肌炎。肌炎可能為感染、大量運動等多種因素引起，惟個案症狀仍無法確定與接種BNT疫苗之關聯性，依規定核予救濟金1萬元。

AZ疫苗 癲癇

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