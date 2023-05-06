超狂！萬斤西瓜免費吃 挑瓜買瓜就來雲林自強市場

雲林縣西瓜產季開跑，主產區二崙鄉買瓜人氣高漲，鄉公所今天在自強果菜市場舉辦西瓜節，省道台19線一早湧入大量人車潮，現場還祭出1萬斤西瓜免費吃活動，民眾爭相取食，大讚「果然不讓人失望！」開心挑瓜、買瓜，準備帶回家大塊朵頤。

雲林縣西瓜種植面積約1000公頃，總產量約1萬8000公噸，占全國面積16%；其中二崙鄉種植面積近230公頃，是縣內重要產地，縣府並辦西瓜評鑑，邀3名農業專家，以瓜果整齊度、外觀、中心點果肉甜度、色澤爽脆的肉質肉色等4大面向評比大西瓜華寶，中西瓜鳳光、彥倫及妙蘭，12名瓜農脫穎而出，年度西瓜王則由二崙瓜農廖營餘「以父之名」稱霸。

廖營餘多年前與胞弟一起返鄉承接父親的種瓜事業，今年以父之名參加西瓜評鑑，獲得最高榮譽特優獎，他以自己栽種的2處田區、約7公頃左右為例，本期採收約8成，近2成因受疫病影響減收，產況比去年同期受霪雨失收還好。

縣長張麗善表示，本期西瓜產況佳，預估整體產量比往年增加，目前自強果菜市場大西瓜平均價格約每台斤13元，價格看好，雖部分受栽種環境影響，個頭稍小，不過也拜今年雨水少所賜，甜度直逼15度以上，嘗起來香、甜、沙、水透心涼。