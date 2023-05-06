高雄車站兩側興建商業、旅館大樓 目標2027年營運

高雄車站整體工程持續進行中，台鐵局表示，高雄鐵路地下化工程通車後，車站2側正分別興建商業大樓及旅館大樓，其中，商業大樓樓高10層，商業面積約有5萬387平方公尺，將引進商場、餐廳、商店及共享辦公室等；旅館大樓樓高11層，面積約有2萬2240平方公尺，共188間客房（每間約10坪），預計2027年商業運轉。

鐵道局現進行高雄鐵路地下化工程，取得兩側商業、旅館大樓綠建築、智慧建築標章及使用執照後，預計2025年10月至2026年2月陸續辦理點交給台鐵局，後續採促參方式（ROT）辦理招商。目前台鐵局已進行促參前置規劃評估，後續將委託專業顧問公司進行促參案可行性評估、先期規劃及招商等作業，預計2024年辦理公告，2027年商業運轉。

台鐵局長杜微日前訪視高雄站、三塊厝站（三鳳中街）及高雄機廠等地資產開發現況，並指示，配合2027年高雄大樓商轉，三鳯中街地區的3筆土地應接續開發，在規劃期間內，台鐵應進行先期活化，利用今年停車場原約到期重新招標的機會，擴大最適範圍及環境維護認養，增延合約期限至2026年。