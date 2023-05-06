秀朗大橋路面銑鋪工程 5月8、9日夜間道路封閉

秀朗大橋是連接新北市中和、新店區的重要交通要道，每日交通流量大，路面較容易劣化耗損，為保障行車安全，新北市養工處規劃辦理路面方正銑鋪作業，改善道路品質，將從5月8、9日2天輪流封閉車道，提醒用路人配合告至排通行，並配合義交人員引導。

養工處說明，秀朗大橋路面方正銑鋪工程分2天進行，5月8日夜間10時至翌日上午6時，封閉秀朗大橋往中和方向汽、機車道，採對向車道調撥通行，請用路人依義交人員引導改道通行。

本時段也同時封閉新店環河路上秀朗大橋匝道，請用路人依現場改道告示牌及義交人員引導，改由新店中正路轉復興路再上秀朗大橋。