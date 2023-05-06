獨／北寮38.2度 台南太陽能板導致旱象？氣象局闢謠曝真正原因

台南推動太陽光電再生能源，但近期台南久旱未雨，台南市議員質疑，台南沒有下雨與遍布的光電板有關。對此，中央氣象局表示，目前尚無資料顯示南部乾旱和高溫與光電板有關，南部旱象主因去年西南氣流不強、沒有颱風，緊接今年春季又是枯水期；至於特定地區高溫也都還在正常範圍。

氣象局氣象預報中心主任呂國臣表示，目前尚無資料顯示南部乾旱和高溫與光電板有關，但後續值得觀察。針對南部旱象，因去年梅雨季結束較早，6月後就沒有較大降雨，加上西南氣流不強、沒有颱風，少數午後雷陣雨也無法緩解。

他說，今年春季緊接又是南部枯水期，加上反聖嬰現象導致枯水更加明顯。今年4月雖然有一波鋒面，但因結構關係，降雨較不平均，多集中在中部。

他指出，明天將再迎來一波鋒面，預計明、後天南部有機會下一點雨，但雨量仍無法止渴，要等到5月底至6月中大範圍西南風上來，伴隨較大雨勢才有機會緩解。

近幾日各地高溫炎熱，今天是24節氣的立夏，根據中央氣象局觀測資料顯示，台南市北寮上午11時出現38.2度高溫。而北寮已近3天連日38度以上極端高溫，在全國居冠。

呂國臣表示，氣象觀測從溫度數據來看，目前沒有發現溫度不均狀況，針對異常高溫情況會去進行資料驗證，但自動觀測站皆反映當地區域正常。台南市、高雄市及屏東縣近山區都是高溫區，導致高溫原因有很多，像是海風調節無法起作用、砂礫地形綠色植被較不廣泛等，目前看起來沒有異常升高。

另外，呂國臣也說，目前看起來反聖嬰已在春天結束，中東太平洋赤道地區海水溫度逐漸增暖，今年夏、秋、冬可能轉為聖嬰年，海水溫度高於氣候值。回顧過去60、70年，共有7、8個類似個案年，春天到冬天海水溫度由冷變暖。

他表示，梅雨季海溫轉換會影響大氣環流現象，以過去個案年來看，有5個是降雨正常、偏多，2個是偏少，今年台灣梅雨季降雨正常機會較大。此外，1980年以來，梅雨季降雨也有往後延的趨勢，尤其是南部降雨時間比北部、中部晚，感受會更明顯，至於短時長降雨的頻率則會增加。