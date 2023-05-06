部東醫院眼科義診 使用美國「空軍一號」專用診斷儀器

衛福部台東醫院眼科和台東家扶中心合作巡迴義診，首次運用美國總統座機「空軍一號」專用的手持式數位眼底鏡，透過視網膜AI輔助診斷軟體，遠距守護東海岸民眾的「靈魂之窗」。

部東眼科醫師謝靜茹表示，手持式眼科斷層掃描儀攜帶方便，結合視網膜AI輔助診斷軟體，可以直接走入社區給民眾檢查，這套儀器也是國產MIT製造，品質受到國際市場認可。

她說，眼科一般的斷層掃描都是桌上型，體積大重量重，對臥床的病人、行動不便的長輩、不受控制的幼兒都無法進行檢查，和家扶3場次的義診，這套儀器發揮了很大的功能。

謝靜茹聽到晉弘科技公司有一款可攜式的眼科斷層掃描儀剛發表1年多，今年初一通電話打給晉弘董事長鄭竹明，直接表明想要在偏鄉義診中應用，鄭竹明聽聞好事一樁，爽快答應。

鄭竹明表示，公司研發自製的手持式數位眼底鏡斷層掃描儀1台價值百萬元，目前在美國已創下遠距醫療市占第一，產品也打進美國總統座機空軍一號，專門提供空中眼科診斷使用。

他說，一系列的眼科AI診斷器材都使用HORUS（赫羅斯）命名，希臘神話中赫羅斯的雙眼就是太陽和月亮，希望透過他這位科技出身的醫療門外漢，幫助偏鄉民眾讓雙眼重獲光明。