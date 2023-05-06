高雄甲仙36.3度、台南北寮36.1度 1張圖看明天降雨熱區

今天是24節氣的立夏，各地晴朗炎熱。根據中央氣象局觀測資料顯示，高雄市甲仙上午9時50分出現36.3度高溫，台南市北寮36.1度、台東縣大武35.8度。

天氣晴朗炎熱，氣象局發布高溫資訊。台東縣地區有焚風發生的機率，今天白天台南市近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。嘉義市地區，嘉義縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。雲林縣近山區或河谷，花蓮縣、台東縣縱谷為黃色燈號。

氣象局說，今天鋒面接近，金門及馬祖有陣雨或雷雨，東半部地區及基隆北海岸有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨。

溫度方面，由於台灣處在鋒面前緣的暖區，氣溫仍然偏高，各地低溫23到26度，白天氣溫普遍都在30度以上，嘉義以南及花東局部地區有36度以上高溫，南部近山區仍有38度高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出活動務必防曬，補充水分以防中暑。

明天至下周一清晨鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北、東北部地區及金門、馬祖有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖有局部短暫陣雨。

今天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；今、明兩天東南部有焚風發生的機率。

下周一白天至下周二東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；下周一水氣仍多，各地有局部短暫雨。

而隨著北方乾空氣南下，下周二降雨趨緩，僅剩東半部地區有零星短暫雨，西半部為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

下周三至下周五東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫稍回升；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。