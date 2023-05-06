快訊

獨／定案了！泰山將買街口支付40%股權 今下午至證交所重訊說明

高雄甲仙36.3度、台南北寮36.1度 1張圖看明天降雨熱區

高雄甲仙36.3度、台南北寮36.1度 1張圖看明天降雨熱區

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天氣溫仍然偏高，白天氣溫普遍都在30度以上。明天至下周一清晨鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。本報資料照片
今天氣溫仍然偏高，白天氣溫普遍都在30度以上。明天至下周一清晨鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。本報資料照片

今天是24節氣的立夏，各地晴朗炎熱。根據中央氣象局觀測資料顯示，高雄市甲仙上午9時50分出現36.3度高溫，台南市北寮36.1度、台東縣大武35.8度。

天氣晴朗炎熱，氣象局發布高溫資訊。台東縣地區有焚風發生的機率，今天白天台南市近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。嘉義市地區，嘉義縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。雲林縣近山區或河谷，花蓮縣、台東縣縱谷為黃色燈號。

氣象局說，今天鋒面接近，金門及馬祖有陣雨或雷雨，東半部地區及基隆北海岸有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨。

溫度方面，由於台灣處在鋒面前緣的暖區，氣溫仍然偏高，各地低溫23到26度，白天氣溫普遍都在30度以上，嘉義以南及花東局部地區有36度以上高溫，南部近山區仍有38度高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出活動務必防曬，補充水分以防中暑。

明天至下周一清晨鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北、東北部地區及金門、馬祖有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖有局部短暫陣雨。

今天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；今、明兩天東南部有焚風發生的機率。

下周一白天至下周二東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；下周一水氣仍多，各地有局部短暫雨。

而隨著北方乾空氣南下，下周二降雨趨緩，僅剩東半部地區有零星短暫雨，西半部為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

下周三至下周五東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫稍回升；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

13日至15日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

天氣晴朗炎熱，氣象局發布高溫資訊。圖／氣象局提供
天氣晴朗炎熱，氣象局發布高溫資訊。圖／氣象局提供
今天氣溫仍然偏高，白天氣溫普遍都在30度以上。明天至下周一清晨鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。圖／氣象局提供
今天氣溫仍然偏高，白天氣溫普遍都在30度以上。明天至下周一清晨鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。圖／氣象局提供
明天至下周一清晨鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部地區及金門、馬祖有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖有局部短暫陣雨。圖／氣象局提供
明天至下周一清晨鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部地區及金門、馬祖有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖有局部短暫陣雨。圖／氣象局提供
下周一水氣仍多，各地有局部短暫雨。隨著北方乾空氣南下，下周二降雨趨緩，僅剩東半部地區有零星短暫雨，西半部為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。圖／氣象局提供
下周一水氣仍多，各地有局部短暫雨。隨著北方乾空氣南下，下周二降雨趨緩，僅剩東半部地區有零星短暫雨，西半部為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。圖／氣象局提供

高溫 氣象局 立夏

延伸閱讀

今天立夏！台東大武35.8度 明變天鋒面到全台有雨 低溫跌至17度

立夏好熱！台東大武32.2度 台南「發燒」亮紅燈

周末迎梅雨季首道鋒面 一圖揭降雨情況：審慎稍樂觀

明立夏持續飆高溫！嘉義以南上看36度 東南部留意焚風

相關新聞

高雄甲仙36.3度、台南北寮36.1度 1張圖看明天降雨熱區

今天是24節氣的立夏，各地晴朗炎熱。根據中央氣象局觀測資料顯示，高雄市甲仙上午9時50分出現36.3度高溫，台南市北寮3...

和小學生走斑馬線連被6車加速闖 學者怒批行人地獄：台北沒有比較文明

現場沒警察站崗，駕駛人就不怕了？中原大學生物科技學系副教授招名威招名威在臉書表示，他昨天走在台北市一處的斑馬線上，另兩名...

新冠走了！「它」卻來了！近一年台灣十大傳染病

台灣防疫措施雖然已進行多項鬆綁，但新冠疫情有緩升略增趨勢。此外，國內還有腸病毒、猴痘、流感病毒等在社區內傳播。尤其是腸病毒，疾管署副署長羅一鈞表示，最快下週會進入流行期，而且今年屬於多型別流行趨勢，家長須特別注意。

人總已提報明年連假補班5方案　行政院曝進度

今年連續假期多，補班補課多達6天引發民怨，行政院人事行政總處已研擬5種方案，包括維持現狀、三節加上清明與兒童節彈性放假、...

部東醫院眼科義診 使用美國「空軍一號」專用診斷儀器

衛福部台東醫院眼科和台東家扶中心合作巡迴義診，首次運用美國總統座機「空軍一號」專用的手持式數位眼底鏡，透過視網膜AI輔助...

今天立夏！台東大武35.8度 明變天鋒面到全台有雨 低溫跌至17度

今天是24節氣立夏，依舊高溫炎熱，根據中央氣象局資料顯示，台東縣大武上午9時27分已35.8度，其次高溫的台南市蘭花園區...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦