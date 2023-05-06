今天立夏！ 台東大武35.8度 明變天鋒面到全台有雨 低溫跌至17度

今天是24節氣立夏，依舊高溫炎熱，根據中央氣象局資料顯示，台東縣大武上午9時27分已35.8度，其次高溫的台南市蘭花園區也有35.3度，台南市畜試所、雲林縣雲林分場35.0度。

天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天台灣周圍環境是偏南至西南風，加上鋒面正緩慢接近，台灣附近水氣增多，北部多雲偶有零星短暫雨，中部、東部雲量逐漸增多，南部仍是晴時多雲天氣，午後各地山區有短暫陣雨，不過隨著入夜後降雨會逐漸緩和。

而氣溫方面，方俊元說，仍是要留意偏南至西南風所帶來的較暖熱空氣，預估北東部今天高溫仍有機會達30-32度、中南部則是32-34度，各地內陸郊區要留意有更高溫出現機會。今天外出務必要多留意氣溫以免中暑，前往山區記得帶雨具，以免午後陣雨淋濕。

明天隨著鋒面逐漸開始影響，天氣會有較明顯的轉變，方俊元說，明天清晨鋒前雲系就會陸續移入影響，中北部將會有短暫陣雨或雷雨出現。

他表示，明天到了下午至下周一上午鋒面通過，降雨範圍會更為廣泛，各地都有降雨機會。不過，要特別留意中北部地區較容易有雷雨發生，並帶來短時較明顯雨勢，累積雨量也會較多，明天出門務必注意天氣變化。

方俊元說，這波鋒面將影響至下周一上午，後續將會轉成東北季風影響，各地的降雨也會隨之趨緩，屆時只會剩下迎風面北部及東半部有短暫雨，雨勢也不會像鋒面通過時那麼明顯，中南部只剩下山區有局部短暫雨。

他表示，氣溫也會因東北季風的到來有所下降，以北、東部最為明顯低溫可以下降到17-18度、中部18-19度、南部影響較小20-21度。這幾天高溫較炎熱的情形，會稍微緩和轉涼一些。近期天氣及氣溫變化較大，外出前留意天氣資訊。