快訊

曾任國慶大典主持人 前主播郭雅慧轉任賴清德總統競選團隊發言人

MiLB／劉致榮7局無安打完封勝 旅美台將第二人

今天立夏！ 台東大武35.8度 明變天鋒面到全台有雨 低溫跌至17度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天是24節氣立夏，依舊高溫炎熱。本報資料照片
今天是24節氣立夏，依舊高溫炎熱。本報資料照片

今天是24節氣立夏，依舊高溫炎熱，根據中央氣象局資料顯示，台東縣大武上午9時27分已35.8度，其次高溫的台南市蘭花園區也有35.3度，台南市畜試所、雲林縣雲林分場35.0度。

天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天台灣周圍環境是偏南至西南風，加上鋒面正緩慢接近，台灣附近水氣增多，北部多雲偶有零星短暫雨，中部、東部雲量逐漸增多，南部仍是晴時多雲天氣，午後各地山區有短暫陣雨，不過隨著入夜後降雨會逐漸緩和。

而氣溫方面，方俊元說，仍是要留意偏南至西南風所帶來的較暖熱空氣，預估北東部今天高溫仍有機會達30-32度、中南部則是32-34度，各地內陸郊區要留意有更高溫出現機會。今天外出務必要多留意氣溫以免中暑，前往山區記得帶雨具，以免午後陣雨淋濕。

明天隨著鋒面逐漸開始影響，天氣會有較明顯的轉變，方俊元說，明天清晨鋒前雲系就會陸續移入影響，中北部將會有短暫陣雨或雷雨出現。

他表示，明天到了下午至下周一上午鋒面通過，降雨範圍會更為廣泛，各地都有降雨機會。不過，要特別留意中北部地區較容易有雷雨發生，並帶來短時較明顯雨勢，累積雨量也會較多，明天出門務必注意天氣變化。

方俊元說，這波鋒面將影響至下周一上午，後續將會轉成東北季風影響，各地的降雨也會隨之趨緩，屆時只會剩下迎風面北部及東半部有短暫雨，雨勢也不會像鋒面通過時那麼明顯，中南部只剩下山區有局部短暫雨。

他表示，氣溫也會因東北季風的到來有所下降，以北、東部最為明顯低溫可以下降到17-18度、中部18-19度、南部影響較小20-21度。這幾天高溫較炎熱的情形，會稍微緩和轉涼一些。近期天氣及氣溫變化較大，外出前留意天氣資訊。

高溫 東北季風

延伸閱讀

立夏好熱！台東大武32.2度 台南「發燒」亮紅燈

氣象局公布最新2周氣候預測 將明顯轉涼、中部以北雷雨

又是台南北寮「飆38.4度極端高溫」 11縣市發高燒

還沒中午熱爆！台東大武飆35.1度 台南、高雄35度高溫

相關新聞

立夏好熱！台東大武32.2度 台南「發燒」亮紅燈

今天是24節氣的立夏，今天天氣晴朗炎熱，台東大武上午8時出現32.2度高溫，台南下營30.9度、台南曾文30.8度。

梅雨季首波鋒面明報到！ 中彰以北大雨 北台灣大幅降溫、跌到20度

今天是24節氣立夏。台南市北寮測站接連兩天出現極端高溫，4日中午38.8度、昨天中午38.4度高溫。天氣風險公司天氣分析...

氣象局公布最新2周氣候預測 將明顯轉涼、中部以北雷雨

中央氣象局臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」發布今起未來兩周模式預測，未來第一周為自今天至12日部分，期初受鋒面影響，各...

立夏好熱高溫上看38度 吳德榮：梅雨季首波鋒面明抵台

今天是24節氣的立夏。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天台灣在暖氣團內，各...

今天立夏！ 台東大武35.8度 明變天鋒面到全台有雨 低溫跌至17度

今天是24節氣立夏，依舊高溫炎熱，根據中央氣象局資料顯示，台東縣大武上午9時27分已35.8度，其次高溫的台南市蘭花園區...

重案追緝令／偷情判決書揭命案序幕 妻夥同小王母親節執行殺人計畫

台中市袁姓男子在2021年5月間突然行蹤不明，他任職的公司遍尋不著，找上袁的胞弟幫忙找人，弟弟到哥哥台中住處找人卻人去樓空，連同住的大嫂與姪女也不見了，袁弟看到屋內桌上有一份判決書，是大嫂與陳姓男子通姦的民事判決書，兩人得賠償哥哥20萬元，弟弟愈想愈不對勁趕緊找上警察幫忙找人，誰也沒想到，這份判決書竟揭開了令人髮指的「殺人焚屍母親節」計畫序幕…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦