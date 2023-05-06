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菜豆脆甜好滋味 專家：未完全煮熟易引起噁心或腹痛

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
新鮮菜豆烹調前用滾水汆燙，或以熱鍋炒至熟透。圖／取自「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉專
新鮮菜豆烹調前用滾水汆燙，或以熱鍋炒至熟透。圖／取自「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉專

菜豆脆甜好滋味，敏豆、醜豆、粉豆都是菜豆家族的一員。農糧署在「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉專指出，新鮮菜豆含有皂素及凝集素等成分，若未完全煮熟，容易引起噁心或腹痛，烹調前用滾水汆燙，或以熱鍋炒至熟透。

敏豆、醜豆、粉豆怎分辨？「鮮享農YA - 農糧署」表示，敏豆的顏色淺、外型纖細，較易辨別；醜豆與粉豆的外觀則較為接近，屬於扁莢的醜豆，豆莢扭曲、有側邊呈曲線的特色；屬於圓莢的粉豆 ，豆莢則較粗且飽滿，可做為辨別的主要依據。

「鮮享農YA - 農糧署」表示，菜豆買回家後，可先攤平於桌面晾乾、減少水氣，再以塑膠袋、保鮮袋或廚房紙巾包裹，冷藏可保存約1周時間。

料理前則應依循「先洗再切」的原則，「鮮享農YA - 農糧署」表示，以流動清水沖洗1分鐘以上，再去除頭尾及老絲，最後再切段料理。

「鮮享農YA - 農糧署」指出，新鮮菜豆含有皂素及凝集素等成分，若未完全煮熟，容易引起噁心或腹痛，烹調前用滾水汆燙，或以熱鍋炒至熟透。

農糧署 腹痛 廚房

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