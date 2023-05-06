立夏好熱！ 台東大武32.2度 台南「發燒」亮紅燈

今天是24節氣的立夏，今天天氣晴朗炎熱，台東大武上午8時出現32.2度高溫，台南下營30.9度、台南曾文30.8度。

中央氣象局發布高溫資訊（紅色），台東縣地區有焚風發生的機率，今天白天台南市近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

嘉義市地區，嘉義縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號。

今天鋒面接近，金門及馬祖有陣雨或雷雨，東半部地區及基隆北海岸有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨。