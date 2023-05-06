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氣象局公布最新2周氣候預測 將明顯轉涼、中部以北雷雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
未來兩周模式預測。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專
未來兩周模式預測。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專

中央氣象局臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」發布今起未來兩周模式預測，未來第一周為自今天至12日部分，期初受鋒面影響，各地明顯轉涼，中部以北及東北部有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。期中起，氣溫逐漸回升但仍偏涼，雨勢弱。

氣象局說，未來第2周自12日至19日預測，台灣周圍環境水氣略增，各地仍偏涼且有短暫雨的機會。梅雨季的天氣有較大的預報不確定性，隨時留意最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣象局說，模式溫度指標預測，未來第1周期初下降至明顯低於氣候平均值，期中至第2周期末溫度逐漸回升但仍低於氣候平均值。

雨量指標顯示，未來第1周期初有明顯的降雨訊號，期中至期末降雨訊號微弱，第2周降雨訊號逐漸增加。溫度指標自第1周期中起、雨量指標自第2周起，部分預報成員分散度較大，預報不確定性較高。

未來第一周期初受鋒面影響，各地明顯轉涼，中部以北及東北部有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。本報資料照片
未來第一周期初受鋒面影響，各地明顯轉涼，中部以北及東北部有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。本報資料照片

雨量 氣象局

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