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世衛結束新冠全球緊急狀態

聯合報／ 國際中心、記者許政榆／綜合報導
隨新冠疫情趨緩，不僅台灣口罩禁令已解除，世界衛生組織也在五日宣布，新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」。記者黃仲裕／攝影
隨新冠疫情趨緩，不僅台灣口罩禁令已解除，世界衛生組織也在五日宣布，新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」。記者黃仲裕／攝影

世界衛生組織五日宣布，新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」，但強調疫情未結束，東南亞和中東地區的病例數字仍然激增，每周有數千人死於感染新冠病毒。

世界衛生組織秘書長譚德塞表示，解除對新冠疫情的緊急狀態，不代表它作為全球健康威脅已經結束。綜合美國傳媒及統計組織數據，過往三年新冠病毒在全球散播，造成超過七點六四億起病例，至少六九○萬人因而病歿，約五十億人接種至少一劑疫苗

全球首宗新冠病例二○一九年十二月在中國發現，之後迅速傳播至全球其他國家及地區。二○二○年一月卅日，世界衛生組織宣布新冠疫情是「國際關注的突發公共衛生事件」，同年三月十一日宣布，新冠疫情已經「全球大流行」。

衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，對於世衛的這個決定並不意外，不過此宣布只是結束緊急狀態，不代表疫情結束，包括疫苗接種、後續變異株監測等工作，都會持續進行。

羅一鈞說，世衛後續將進入全球防疫總檢討，包括疫後如何促進各國進一步合作，也希望經由這次新冠肺炎學到教訓，再討論全球疫情大流行公約時，當各國遇到類似嚴重流行病時，如何摒棄成見、分享疫情資訊，以及疫苗、藥物供應與研發、生產、分配及合作等，特別是先進國家與落後家國家的資源分配問題。這些都會是五月底ＷＨＡ會議的重點之一。

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