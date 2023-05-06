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健康你我他／幫腳除濕通風 戰勝灰指甲

聯合報／ 文／魏世昌（宜蘭市）
根治灰指甲不能光靠藥物，應定期修剪指甲，穿吸汗襪子，讓腳部通風。圖／魏世昌提供
根治灰指甲不能光靠藥物，應定期修剪指甲，穿吸汗襪子，讓腳部通風。圖／魏世昌提供

正常的指甲應呈現粉紅的肉色，指甲表面有光澤、彈性。知道自己得到灰指甲，除了腳趾甲顏色混濁黯淡外，趾甲也容易碎裂、掉屑。

台灣氣候濕熱，易孳生黴菌，一開始我不在意腳趾甲輕微的外觀變化，選擇不去管它。灰指甲看起來只是比較醜，不會癢也不會痛，不治療不會怎樣吧？原來事情沒有這麼簡單。

灰指甲不僅造成身體其他部位感染，被黴菌感染的腳趾甲也變得又厚又硬且變形，走路時會頂到鞋子，甚至會痛。

更麻煩的是，灰指甲具傳染力，家人因為接觸到被汙染的器具像拖鞋、指甲刀等，亦感染了灰指甲。

灰指甲的治療以藥物為主，分外用藥和口服藥。有人認為專用外用擦劑效果比口服藥稍差，但口服藥物經由肝臟代謝，可能會增加肝臟負擔，且需連續服用三個月，我不愛吃藥，且只是輕度的灰指甲，所以使用外用抗黴菌藥物。

根治灰指甲不能光靠藥物治療，應從日常生活習慣和環境調整改善，避免有利於黴菌生長的環境，降低復發的機會，更要保持患部乾爽清潔，定期修剪指甲，穿吸汗襪子，讓腳部通風，避免手腳泡水、赤腳走濕濕的路，自身也要有充足的免疫力，才能擺脫難纏的灰指甲。

黴菌 生活習慣 家人

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