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愛肝達人站／帶人要帶心還是帶肝？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

醫院某部門主管老是遭屬下投訴。

院長：「帶人要帶心！」

部長：「我是做肝的，帶人要帶『肝』，肝好心就好！」

帶人是一門大學問，尤其對醫療而言，醫師都自有主張，自尊心也蠻強的，因此要帶好屬下醫療同仁實在不容易。

俗語說：帶人要帶心，此處指的心不是心臟的心，而是腦袋瓜裡面大腦的思想，屬下信你了，被你感動了，或臣服了，自然就會聽你指揮。

這位肝膽科主管說的帶人要帶肝，其實說的也有幾分道理，因為肝要好，心才會好，此話如何說？

肝臟是人體的最大化學工廠，負擔人體廢物的解毒功能，例如喝下的酒，酒精的主要成分乙醇，在肝內被分解為乙醛，乙醛再經過肝內酵素分解變成醋酸，再分解為二氧化碳及水，再由腎臟排出體外。

肝不好，喝下的酒精無法解毒，乙醛積留在體內。乙醛是一種致癌物質，長久以往，會引發咽喉癌、食道癌，而酒精也會誘發肝纖維化、肝硬化，抑制白蛋白質的合成，因此許多酗酒的病人後來肚子大如鼓，就是因為白蛋白太低了，會吐血，就是因為肝門靜脈壓力太大，食道、胃的血管爆裂出血，因此進而引發肝昏迷。

此外，如果感染了B肝或C肝更容易引起肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌。當正常肝臟功能剩不到四分之一時，病人就會出現黃疸、意識不清，甚至肝昏迷現象，此時，你再如何諄諄教誨或感化他、教化他，也是有如緣木求魚，枉費功夫而已。

因此，帶人帶心沒有錯，但前提是對方肝要好，沒有肝硬化或沒有猛爆性肝炎。肝好是心好的必要條件，反之，肝好，心不一定會好，因為他可能有許多不良思想占據他腦袋，有好肝沒好心，許多為非作歹的人都屬於這些，這些人一旦壞心發作，因為肝好體質好，發揮的破壞力就大了。

凡我國國人都要肝好、心好，以好心好肝為最高的境界！

肝病防治學術基金會定期出版好心肝會刊、並發行B型C型肝炎暨肝癌治療小手冊，最新的好心肝會刊已出版，歡迎來電索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢肝病相關資訊。

肝病 肝硬化 酒精

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