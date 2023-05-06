養生祕訣／觀察機械運作 讀佛經靜思生活智慧

嘉義大林慈濟醫院院長賴寧生，高中時期是嘉中田徑校隊400米接力賽跑者，在就讀陽明醫學院時也參加過大專盃田徑比賽，他卻說，運動雖可讓神經較敏捷，但並不是他的興趣，他從小就喜歡機械且至今仍樂此不疲，現在則更喜歡從佛經中探索生活的智慧。

「機械與人是兩個極端，一個是物理世界、一個是人的世界，這兩部分在他身上能夠結合，是一件很奇妙的事。」這從賴寧生開車到修車廠保養時即可發現，他都不是去休息室，而是穿起工作服跟著技師一起修車，了解汽車引擎及各處機械怎麼運作，這是他的堅持。

賴寧生回想，有一次考試考滿分後跟父親要一輛火車模型當禮物。結果父子倆是在嘉義火車站整整觀察一個多月，看火車怎麼運行後，由父親親手做出一個能運作的火車頭送他，連車輪、馬達都自行繞銅線做，並用窗框的鋁製條做出軌道，因而讓他從小就很喜歡機械構造。

「我很講究靜思，一件事要靜下來以後，才能得到一個想法。」賴寧生表示，醫師的時間太少，沒時間靜坐，但沒有經過靜的功夫，人生就會浮華不實，累積不出行事的標準，所以他自我要求，在動的過程中求靜，由動的過程去體察每一件事情的細微之處。

賴寧生說，醫護生活過得太緊湊了，他在家裡有一隻養了八年、九歲大的愛犬巴豆陪伴，可以紓解生活壓力，並且「動中求靜」，不斷重複練就善知識，而讓他心靜的部分是讀佛經，從中感受到佛經裡面的字句非常美好，如果又跟中國的詞句相應，那時心裡的悸動是格外深刻。