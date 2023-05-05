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中藥供應資訊平台上線 缺貨藥材憂漲價「不公布名稱」

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
中藥供應資訊平台今正式上線。記者陳雨鑫／攝影
中藥供應資訊平台今正式上線。記者陳雨鑫／攝影

衛福部推動缺藥資訊平台，中藥供應資訊平台（https://www.mohw.gov.tw/medicine）今上線，目前有1款中藥材、31件中藥製劑短缺。衛福部中醫藥司指出，該款短缺中藥材憂心公布後會被哄抬價格，因此不公布藥材名稱，但已積極協助調度，未來若有類似情形也會採取不公布名稱，實質運作調度為主。

中藥供應資訊平台今天上線，統計4月11日到5月3日間，接獲通報的中藥材與中藥製劑，總計有1款中藥材缺貨，31件中藥製劑也缺，不過這31件缺貨中藥製劑，有28件是因為生產及供應不及，導致藥品暫時性短缺，另外3件含酸棗仁相關製劑，則因原料及價格問題，部分中藥廠已停產，衛福部已介入協調處理。

統計今年4月中旬通報中藥濃縮製劑短缺品項，有20項，包括半夏瀉心湯、酸棗仁湯、加味逍遙散、辛夷清肺湯、葛根湯、小青龍湯、止嗽散、定喘湯、麥門冬湯、溫膽湯、天王補心丹、辛夷散、蒼耳散、桂枝湯、甘麥大棗湯、保和丸、獨活寄生湯、歸脾湯、小柴胡湯、四逆散。

中醫藥司簡任技正蔡素玲表示，短缺的中藥材品項並未公布名稱，主要是來源國主要為中國，擔心公布後會被哄抬價格，或是遭到搶購，因此不公布藥材名稱，她表示，平台雖未公布名稱，但實質上都還是有在運作，並沒有不公布就不運作的情形。

中藥 衛福部 中醫

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